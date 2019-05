Amerikai gasztronómiát népszerűsítenek

Az oltszemi Mikó-kastély udvarán rendezik meg május közepén Románia első hivatalos, nemzetközi barbecue-versenyét. A Transylvanian Barbecue Festival elnevezésű versenyre eddig nyolc országból jelentkeztek csapatok, a rendezvény felvezetőjeként sütésoktatás és bírói képzés is zajlott Sepsiszentgyörgyön.

Az esemény kapcsán tartott sajtótájékoztatón Grüman Róbert, a megyei tanács alelnöke úgy fogalmazott, kihívást jelentett a megmérettetés szervezése, ám biztató, hogy a Kan­sas City Barbecue Society (KCBS) úgy ítélte meg, Háromszék megkaphatja a jogot egy ilyen jellegű verseny lebonyolítására. A mezőny igencsak népes, nyolc országból – egyebek mellett az Amerikai Egyesült Államokból is – 19 csapat nevezett be a május 17–19. közt tartandó gasztronómiai versenyre. A cél, hogy minél több turista látogasson térségünkbe, a szervezők azt remélik, sikerül új programként meghonosítani a barbecue-fesztivált. Bodok polgármestere, Fodor István szerint tervezik, hogy a jövőben az ízletes húsok mellé bodoki borvizet is kínáljanak majd a látogatóknak.

Haymo Gutweniger, a KCBS képviselője úgy fogalmazott, szenvedélyük a barbecue, és szeretnék, ha a háromszéki verseny révén a smokerben készült, különleges húskészítményeket minél szélesebb körben népszerűsíthetnék. Az a céljuk, hogy az egyébként egyszerű eljárást megismertessék, az embereket inkább kimozdítsák a szabadba a digitális kommunikációs eszközök mellől. Marco Agostini séf a megmérettetés olaszországi kezdeteit idézte fel, bízik abban, hogy a háromszéki versenyre benevezett csapatok jó eredményt érnek el.