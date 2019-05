Akik az egykori kézdivásárhelyi katonanevelde bal oldalán levő fizetéses parkolóban hagyják járműveiket, illetve ott gyalog elhaladnak, nem is mérik fel, mekkora veszélynek vannak kitéve, ugyanis a külső vakolat miatt a járdáról nem látszik, milyen gyatra állapotba került a téglakerítés.

Az udvarról nézve már egészen más a helyzet: a kerítés, ha egyelőre enyhe szögben is, de megdőlt, több helyen is hiányzik belőle a tégla, és ki lehet látni a repedéseken keresztül. Csak idő kérdése tehát, hogy mikor roskad össze. Egyelőre még nem dőlt el az egykori katonanevelde patinás épületének a felújítására benyújtott pályázat sorsa, de ha zöld utat is kap, a kerítés felújítása feltehetően nem szerepel majd a tervben, ezért jobb lenne idejében lebontani, míg nem omlik össze magától, nem temet maga alá ott parkoló kocsit vagy nem üt oda éppen akkor ott elhaladó gyalogost.