A Parcuri Industriale néven bejegyzett cég 2017. őszén jött létre, tevékenységét azonban ténylegesen csak 2018 januárjától kezdte meg, amikor a tulajdonos önkormányzat versenyvizsga alapján Szőllösi Tamást nevezte ki a kft. élére. Ezután határoztak a kommunikációs lehetőségekről és stratégiákról, létrehozták az investintargusecuiesc.ro honlapot azzal a céllal, hogy megismertessék és népszerűsítsék Kézdivásárhely gazdasági lehetőségeit, információkat közöljenek lehetséges bérlőkkel és már meglévő ügyfeleikkel egyaránt.

Olyan honlapra gondoltak, amely három nyelven kínál tájékoztatást logisztikai, demográfiai és turisztikai kérdésekben, s olyan információkat oszt meg, amelyeknek döntő szerepük lehet egy vállalkozás idecsalogatásában, továbbá állásajánló résszel rendelkezik, hozzájárulva a céhes város gazdasági fejlődéséhez. Jelenleg a honlap még nincs teljesen készen, folyamatban a tartalom feltöltése.

A meglévő bérlőkkel folytatott tárgyalások és egyeztetések révén 2018 áprilisában a kft. átvette az önkormányzattól a már megkötött szerződéseket, így a béreket a cég számlázza, ezáltal bevételre is szert téve. Annak érdekében, hogy a két ipari parkot könnyebben megtalálják az ügyfelek, illetve újabb érdeklődők figyelmét is felhívják ezekre, a kézdivásárhelyi önkormányzat segítségével kétnyelvű útjelző táblákat helyeztek ki a város különböző pontjain. Romániai gazdasági újságokban is hirdették a két ipari parkot és a bennük rejlő lehetőségeket. A tavalyi Őszi sokadalom alkalmával a Kosztándi Képtárban vállalkozói kerekasztalt szerveztek, ahol ismertették az érdeklődőkkel a két ipari park helyzetét, bemutatták tevékenységeiket, a meglévő bérlőket, illetve a város gazdasági életéről beszélgettek az érdeklődőkkel. Szőllösi Tamás ekkor jelentette be a résztvevőknek és a sajtónak, hogy sikerült megszerezni mindkét területre az ipari park besorolást, ennek köszönhetően a bérlők mentesülnek terület- és épületadó alól, ami óriási segítség a vállalkozásoknak.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy jelenleg tíz bérlőjük van, akik papír és karton megmunkálására alkalmas eszközök gyártására szakosodtak, forgácsolással/vágással történő munkálatokat végeznek a Volkswagen német partnerének, műanyag-megmunkálással, tejfeldolgozással, gépjárműalkatrészek gyártásával, nyomdaiparral, galvanizálással, cinkezéssel, utánfutók és hálókocsik összeszerelésével foglalkoznak, egy cég önműködő autómosó, egy másik pedig a gépkocsik műszaki ellenőrzését végző állomás létesítésére bérelt területet. Több cég által bérelt csarnokban és telken még zajlanak a munkálatok, remélhetőleg hamarosan a termelés, illetve a szolgáltatás is beindul – összegezett az igazgató.