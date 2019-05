Útmutatás gazdáknak

Az Egis Románia mezőgazdasági és vidékfejlesztési divíziója szervezésében, a Lucian Blaga Egyetem tanárai, illetve mezőgazdasági szaktanácsadók előadásával folyó képzés zárórendezvényére, a tulajdonképpeni összegzésre Zabolán került sor. A tudnivalókat Valentin Alexandru projektmenedzser osztotta meg a jelen lévő több mint húsz gazdával. Az eseményen ott volt Marius Popica, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) igazgatója is.

Alexandru elmondta: meglátása szerint gond van a gazdák képzésekkel szemben tanúsított magatartásával, ennek ellenére a rövid távú képzések jelentik a gazdatársadalom fejlődésének egyik leghatásosabb módszerét, mindez ráadásul ingyenes is. Kiemelte, az Országos Vidékfejlesztési Terv 1. Intézkedése keretében megszervezett eseményen a résztvevők egynegyede, 63 személy nő volt. Azt is elmondta, az elméleti képzés mellett farmlátogatásokat szerveztek, ahol a gazdák a gyakorlati tudnivalókkal is ismerkedhettek. A kurzusokon a résztvevők sok új információt kaphattak, ezek segítenek, hogy hatékonyabb gazdálkodást folytassanak – húzta alá Alexandru.

Marius Popica a mezőgazdasági támogatások igénylési kampányának menetéről számolt be. Jól haladnak, a gazdák betartják az előjegyzési időpontokat, így a május 15-i határidőig befejezhetik a kérések átvételét – mondta az igazgató. A tavalyi évre érvényes kifizetésekről szólva elmondta, az országos költségvetés elfogadásának csúszása miatt még vannak kifizetetlen gazdák. Hamarosan kezdik a termeléshez kötött támogatások kifizetését, pénzt kapnak többek között a burgonyaszaporítóanyag-, cukorrépa- és a lucernatermesztők. Petre Daea agrárminiszter „megmozgatta a dolgokat”, így a mezőgazdasági támogatások folyósításának üteme a rendes mederbe terelődött – összegzett Popica.