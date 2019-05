Különleges ajándék anyák napjára

Szűkösnek bizonyult a zágoni Mikes Kelemen Kulturális Központ múzeumának nagyterme Tamás Sándor A Szent Anna-tó képi megjelenítése című előadása alkalmával. A hétfő esti eseményt az RMDSZ megyei és helyi nőszervezete szervezte, karöltve a zágoni önkormányzattal. Többségben voltak ugyan a nők, de a férfiak is szép számban megjelentek, nagyon sok fiatal, gyermek is kíváncsi volt az előadásra, többen érkeztek Papolcról is.

Joós Krisztina, a helyi nőszervezet vezetője köszöntőjében az alakulatot is ismertette, kiemelve: négyéves működésük során elérték, hogy erőt képviselnek a közösségen belül. Kis József polgármester meglepetésének adott hangot a tömeg láttán. Nem számítottak ekkora érdeklődésre, de újból bebizonyosodott, hogy a községben minden vonatkozásban megvan az összefogás – értékelte, hozzátéve: kevés is lesz az ajándéknak szánt hetven kötet (Boér Hunor – Tamás Sándor: SZENTANNA, Kiadó: Kovászna Megyei Művelődési Központ – Székely Nemzeti Múzeum, 2019), így aki helyben nem juthatott könyvhöz, másnap veheti át.

Tamás Sándor bevezetőként elmondta: ragaszkodott, hogy a múzeum épületében kerüljön sor a bemutatóra, hiszen anno ugyanebben az épületben látta meg a napvilágot. (Korábban a Mikes–Szentkereszty-kastélyban szülészet is működött – szerk. megj.). Az előadó szülei is jelen voltak az eseményen, így Tamás nekik is köszönetet mondott. Azt is jelezte: különleges előadásra készült, ezzel köszönt minden anyát és leendő anyát az anyák napja alkalmával. Az előadás során az említett könyvbe is belefoglalt, a Szent Anna-tavat megjelenítő ábrázolásokkal ismerkedhettek a jelenlévők.

A megjelenítések sorában az első helyen voltak a geográfiai, közigazgatási, hadi, kereskedelmi és más vonatkozású térképek, de a látképek, képeslapok sora is az Erdély legköltőibb helyének okkal nevezett tó százféle – sok esetben ismeretlen – arcát mutatták be. Az ábrázolásokhoz fűzött magyarázatok pedig a laikusok számára is csemegének számítottak – az előadónak sikerült érdekesen, közérthetően átadni olyan konkrét történelmi, földrajzi, egyházi tudnivalókat, melyek sok tudós ember szájából általában csak rideg információhalmazként jutnak el a hallgatósághoz.