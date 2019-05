Politikai megoldást keresnek az emlékhely ügyében

Előző írásunk

Szűkösnek bizonyult a zágoni Mikes Kelemen Kulturális Központ múzeumának nagyterme Tamás Sándor A Szent Anna-tó képi megjelenítése című előadása alkalmával. A hétfő esti eseményt az RMDSZ megyei és helyi nőszervezete szervezte, karöltve a zágoni önkormányzattal. Többségben voltak ugyan a nők, de a férfiak is szép számban megjelentek, nagyon sok fiatal, gyermek is kíváncsi volt az előadásra, többen érkeztek Papolcról is.