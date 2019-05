Köszöntőbeszédet mond Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke és Pappné Farkas Klára, a brüsszeli HUNINEU vezetője. Vitaindító előadást tart Vincze Loránt, a FUEN elnöke.

A panelbeszélgetések résztvevői: Magyar Anna, a Csongrád Megyei Önkormányzat alelnöke, az Európa Tanács Önkormányzati Kongresszusának alelnöke, Benkő Erika parlamenti képviselő, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője, Johan Häggman, a FUEN tanácsadója, Breda Pecan, a szlovéniai Izola város önkormányzatának képviselője, Demeter Ferenc, Mikóújfalu polgármestere, Vladimir Ham, a Duna Menti Svábok Horvátországi Közösségének elnöke és Matija Kovač, a Vajdasági Autonóm Tartomány Képviselőházának tagja. Moderátor: Ambrus Zsombor, az Európai Néppárt Ifjúsági Szervezetének (YEPP) alelnöke.

Könyvbemutató

G. NAGY LILLA IMOLA Délvidék titkai című könyvét a trianoni magyarság sorsáról, a magyarság jövőjéről Sepsiszentgyörgyön az Amőba Oktatási Központban ma 11 órától mutatják be. Az alföldi születésű író Amerikában, Kínában, Európa számos országában is élt, könyvét a fiataloknak írta, főleg azoknak, akik elhagyták vagy készülnek elhagyni hazánkat. A helyszínen a könyv megvásárolható.

A CSUDÁKNAK ÉVE – 1848–1849 című kötetet mutatják be Sepsiszentgyörgyön ma 19 órától a Székely Nemzeti Múzeumban a Háromszék nem alkuszik program részeként. A könyvet Csikány Tamás ezredes, a Zrínyi Kiadó szerzője, Benkő Krisztina, a Zrínyi Kiadó vezetőjének helyettese és Pásztor Zoltán nyomdavezető ismerteti. A Csudáknak éve – 1848–1849 című kötet a Kézzelfogható hadtörténelem sorozatban jelent meg a magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának tiszteletére. Igazán különlegessé a közel 60 korabeli dokumentum-hasonmás nyomata teszi.

NICK PAGE. A kereszténység majdnem tévedhetetlen története, avagy kétezer év szentekkel, vétkezőkkel, idiótákkal és Istentől ihletett bajkeverőkkel című könyvének fordítójával, Jakab-Benke Nándorral beszélget Kiss Bence május 9-én 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Tein Teaházban.

BOD PÉTER-EMLÉKRENDEZVÉNY KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓVAL. A felsőcsernátoni származású tudós lelkész, irodalom- és egyháztörténész halálának 250. évfordulója tiszteletére a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében május 10-én, pénteken 18 órától Bod Péter-emlékrendezvény lesz Micsoda még e világ? Egy nagy biblio­theca, könyvesház... címmel. Az eseményen kettős könyvbemutatóra kerül sor. Gudor Kund Botond: Bod Péter (1712–1769), a történetíró című könyv bemutatásán a szerző beszélgetőtársa Demeter László, a kötetet 2018 végén megjelentető baró­ti Tortoma Könyvkiadó vezetője. Gudor Kund Botond – Gróf László: Bod Péter, a kartográfus – a sepsiszentgyörgyi Háromszék Vármegye Kiadónál frissen megjelenő könyv vizuális anyagáról Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, térképgyűjtő tart vetített képes kiselőadást. A kötet újdonságértékéről, tartalmáról a szerző-szerkesztőkkel és Feiszt György társszerzővel Szonda Szabolcs könyvtárigazgató beszélget. A könyv szerkesztőiről, szerzőiről: Gudor Kund Botond – gyulafehérvári református esperes, Bod Péter-kutató; Gróf László – oxfordi egyetemi tanár, térképtörténész; Feiszt György – szombathelyi levéltáros, történész. Az emlékrendezvényt a Codex régizene-együttes korhű dallamokat megszólaltató fellépése zárja.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház kamaratermében csütörtökön, pénteken és szombaton 19 órától Henrik Ibsen A társadalom támaszai. Rendező: Botos Bálint.

Zene

SÁRIK PÉTER TRIÓ & FALUSI MARIANN-KONCERT. A kovásznai Művelődési Központban ma 19 órától fellép a Sárik Péter Trió és Falusi Mariann Jazzkívánságműsor magyarul című koncertjével.

KÖZÖS HANGVERSENY. A 2018/2019-es hangversenyévad hatodik koncertjén május 10-én, pénteken 19 órától a Tamási Áron Színházban a Plugor Sándor Művészeti Líceum kórusainak és zenekarainak közös hangversenye örvendezteti meg a közönséget műsorával. A hangversenyre jegyeket is lehet váltani, a teljes árú jegy 25, a kedvezményes 12 lejbe kerül. Jegyeket és bérleteket a kulturális szervezőirodában lehet váltani a Szabadság tér 1. szám alatt ma 9–16, pénteken 9–13 óráig.

Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONT III. emeleti kiállítóterén (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám) pénteken 18 órától Székedi Ferenc művészeti író megnyitja a FREE Camp csíkszeredai Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor retrospektív kiállítását. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti, közreműködik Krizbai Imre klasszikus gitáron. A kiállítás megtekinthető június 7-ig, keddtől péntekig 10–17 óráig,

szombaton 10–18 óráig.

MOHOS FOTÓKLUB. A kovásznai Városi Művelődés Ház kiállítótermében pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Mohos Fotóklub 2018-as anyagát bemutató kiállítást megnyitja Hlavathy Károly fotóművész, a klub elnöke. Közreműködik a kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ Hangshowrock együttese.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16 órától Csodapark – amerikai–spanyol animációs vígjáték, magyarul beszélő; 16.30-tól Manu, a legsirályabb fecske – német animációs film, románul beszélő; 17.45-től Bosszúállók: végjáték – amerikai fantasztikus akció, kalandfilm, román felirattal; 18.30-tól Sarkvidék – izlandi thriller, román felirattal; 20.30-tól Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, román felirattal; 21 órától Zöld könyv – Útmutató az élethez – amerikai életrajzi dráma, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdiszentkereszten ma és pénteken 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

EZÜST AKADÉMIA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 16.30-tól dr. Bakacsi Gyula Együttműködni nem kell, hanem érdemes címmel tart előadást. A belépés regisztráció alapján történik.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Uzonban, pénteken Sepsimagyaróson, Lisznyóban, Lisznyópatakon gyűjt a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, szelektív hulladékot a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (sík­üveget nem fogadnak el).

GOMBAVIZSGÁLAT. Májustól hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig a sepsiszentgyörgyi központi piacon Zoltán Sándor gombaszakértő ellenőrzi a fogyasztásra gyűjtött gombákat. A szolgáltatás ingyenes.

VIRÁGKIÁLLÍTÁS ÉS TERMÉKVÁSÁR. A Tega Rt., a Gardenline Kft. kezdeményezésére és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával partnerségben május 10–12. között a megyeszékhely főterén szervezi meg ötödik alkalommal a kertészeti és virágkiállítást. Ugyanott sor kerül a termelők és kézművesek vásárára is.

HEKE-TÁBORT szerveznek Ojtozban az Anselmo fogadóban május 10-én. A programból: magashegyi túra (Nagy Sándor-csúcs, 1640 m), honismereti túra a történelmi határon: Lipse-tető (1390 m), gyermektúra a pisztrángos tóhoz (Salmo trutta fario) és különböző előadások. Érdeklődni Kiss Andrásnál a 0722 300 661-es telefonon.

FIGYELEMFELKELTŐ MOTOROSFELVONULÁS. Szombaton negyedik alkalommal szervezi meg a Free Adventurer Bikers Egyesület a figyelemfelkeltő motorosfelvonulást. A motorosok programja: 10 órától gyülekeznek a Bodok Szálloda előtti parkolóban, 11 órától a Vöröskereszt tart elsősegélynyújtó bemutatót, 11.50-kor áhítat, 12 órától felvonulás Sepsiszentgyörgy utcáin.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utca 1. szám alatti Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.