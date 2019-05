Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, a katalán csapat már a 7. percben hátrányba került. Jordi Alba a saját térfelén eladta a labdát, ezt követően Jordan Henderson lövését még védte Marc-Andre ter Stegen, a kipattanót viszont Divock Origi az üresen maradt kapuba gurította. A folytatásban is támadószellemben játszott mindkét csapat, ennek megfelelően mindkét kapusnak bravúrosan kellett védenie ahhoz, hogy a szünetig ne változzon az eredmény.

A második félidőben az angol és a spanyol gárda is sorra dolgozta ki a veszélyes helyzeteket, azonban Alisson Becker és ter Stegen is hárítani tudott egészen az 54. percig, amikor a csereként pályára lépő Georginio Wijnaldum rövid időn belül kétszer is eredményes volt, előbb lábbal, majd fejjel talált a hálóba, így a több kulcsjátékosát sérülés miatt nélkülöző házigazdák ledolgozták a hátrányukat. A háromgólos vezetés megzavarta a vendégeket, sokkal óvatosabbá váltak, mégis egy nem mindennapi védelmi hiba miatt kaptak újabb gólt, amellyel már ők kerültek hátrányba. Egy jobb oldali szögletnél Trent Alexander-Arnold úgy tett, mintha mégse ő végezné el a sarokrúgást, a védők egyáltalán nem figyeltek rá, ezért a liverpooli játékos két gyors lépéssel visszafutott a labdához, majd beívelt a tizenhatos területére, ahonnan Origi senkitől sem zavartatva lőtt a kapuba.

A Barcelona egymás után másodszor esett ki a BL-ből úgy, hogy háromgólos előnnyel várta a visszavágót. A Liverpool kilencedik alkalommal küzdhet meg a legrangosabb európai trófeáért, amelyet eddig ötször hódítottak el. Legutóbb tavaly jutottak döntőbe, amelyben alulmaradtak a Real Madriddal szemben.

Eredmény, elődöntő, visszavágó: Liverpool FC–FC Barcelona 4–0 (gólszerzők: Origi 7., 78., Wijnaldum 54., 56./összesítésben: 4–3). (miska)