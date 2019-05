Következő írásunk

2019-05-09: Magazin - Demeter Virág Katalin:

Gyermekprogramokkal, koncertekkel, hagyományos termékvásárral és finom falatokkal is várják a látogatókat jövő hét végén az oltszemi Mikó-kastély udvarán. Május 17–19 között itt rendezik meg Románia első hivatalos, nemzetközi barbecue-versenyét, melyre nyolc országból 18 csapat jelentkezett be. A fesztivált kísérő programokról szerdán számoltak be a szervezők.