A pisztricgomba a magyar néphagyományban 2.

leveles gomba (Balatonmellék), peszterice (Veszprém), pesztrec(gomba) (Sóvidék), petricgomba (Ormánság), picpiric (Kis-Küküllő mente), piszl (Mátra vidéke), piszpiri(c) (Sepsiszék), piszpiric(gomba) (Háromszék, Nyárád mente, Nyikó mente, Barcaság), piszpirisz (Sepsiszék), pisztiric(gomba) (Csík, Háromszék, Homoród mente, Moldva, Nyárád mente, Sóvidék), piszric (Moldva), pisztiricagomba (Baranya), pisztiri gomba (Homoród mente), pisztirici (Nyárád mente), rühösgomba (Sepsiszék), szilfagomba (Tolna m., Kárpátalja), tarkagomba (Kárpátalja, Máramaros, Moldva, Somogy), tapló (Kalotaszeg), pisztric(gomba) (Csík, Gyergyó, Moldva, Sepsiszék), uhugomba (Mátra vidéke). Két román népi neve: bureţi păstrăvi (Dofteana, Moldva), păstrăv (Berzunc, Moldva), máramarosi (felsőrónai) ukrán neve: pisztrjáká.

Beszédes, a gomba tulajdonságaira utaló nevek a fentiek, a többség tarka, pikkelyes voltára, kinézésére utal, több név pedig a fára, amelyiken terem (dió, szil).

Sokfelé úgy tartják – s nem csupán Moldvában (például Háromszéken is) –, hogy: Bé ke szúrni botot neki s késse levágni, me ha kézze, akko hamar vénül meg (Bákó megye).

Különleges íze miatt finom ételféleségeket lehet belőle készíteni, elsősorban rántott szeletként s vadas mártásnak ajánlja Veress Magda. Mátyus István a következő receptet adta közre több mint 200 évvel ezelőtt: „vizben megvontatva, azután szalonnával, sült tojásfejérivel ’s petre’selyem-levéllel egybeaprítva, húslévben jól megfőzve, és borral meghint-ve, a’ levivel együtt, hús forma édes ízekért, az Úri Rendek is kedves étkeknek tartják.”

Homoród menti, háromszéki és barcasági elkészítése: Miko fiatal, tokánynak jó. A zsírba hagymát vágunk, aztán a forró zsírba tesszük a megpucolt gombát. Van, aki mártássa eszi, általába tesznek paprikát is belé a són kívül.

Mi legtöbbszö ecetes vízbe tesszük el, borssa és sóva, vékonyra s hosszúkásan felszeletelve, ahogy a laska, ez is nagyon jó savanyúság.

Fasírtot csinálok belőle.

A kalotaszegi Damoson bőrt festenek a levével. Hasonló felhasználása ismeretes Csíkban is, azt is tudjuk, hogy az itteni szűcsök Udvarhelyszékről és Háromszékről szerezték be a diófagombát. A háromszéki Árapatakon ugyancsak festettek vele.

Zsigmond Győző