Biciklitúrával tisztelegtek Mikes Kelemen emléke előtt

145 kilométeres biciklitúrán vett részt a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum 12 diákja és 3 pedagógusa az idén 145 éves iskolájuk tiszteletére. Hazaérkezésük után Torma Katalin, a líceum aligazgatója számolt be lapunknak útjukról.

A rendhagyó évfordulós túrára a tavaszi vakációban, április 29-e és május 6-a között került sor. A sepsiszentgyörgyi csapat – amelynek két zágoni diák is tagja volt – Nagyváradon ült kerékpárra, a végcél a magyarországi Battonya volt, ahol Mikes Kelemen nevét egy katolikus gimnázium viseli. Előzőleg már felvették velük a kapcsolatot, és onnan 6 diák és 2 pedagógus jött el Biharkeresztesig, hogy onnan indulva együtt tekerjenek a háromszékiekkel.

A program olyan jól alakult, hogy végül 220 kilométert tettek meg – persze nem egyszerre: naponta átlag 45 kilométert bicikliztek, a leghosszabb távjuk 65 kilométer volt. Útközben megálltak a fontosabb látnivalóknál, madár­rezervátumnál, múzeumoknál, Gyulán fürdéssel egybekötött pihenőnapot tartottak, és energiáikból arra is futotta, hogy a célhoz érés után, a battonyaiak meghívására más sportokat is kipróbáljanak (házigazdáik lovaglást, airsoft-lövészetet és tekézést is szerveztek nekik).

A túra legjelentősebb eseménye az volt, amikor a zágoni Mikes-tölgyekből fiaztatott két csemetét – a zágoni községvezetés ajándékát – közös erővel elültették a battonyai Mikes-iskola előtt – mesélte Torma Katalin, de azt is elmondta: nem csak Battonyán fogadták őket szeretettel, Gyulán a Nicolae Bălcescuról elnevezett iskolában aludtak, ahol nagyon jól gondoskodtak róluk. A diákoknak érdekes volt egy másféle kisebbségi oktatási gyakorlattal szembesülni, a kísérő felnőttek pedig azon ámuldoztak, hogy a románok által is lakott magyarországi településeken mennyi piros-sárga-kék zászló és román felirat látható.

A Mikes-túrának külsőségekben is megadták a módját: a résztvevők egyentrikókat kaptak, a biciklikre táblákat erősítettek az útvonallal, a battonyaiak pedig jelvényeket készítettek. A túra költségeit teljes egészében hazai forrásokból fedezték: a sepsiszentgyörgyi és a zágoni önkormányzat mellett a Mikes Kelemen Elméleti Líceum alapítványa, a Háromszéki Közösségi Alapítvány és a Choco Pack vállalkozás is támogatta a biciklizőket. Az iskola 145. születésnapját Sepsiszentgyörgyön az ősszel kívánják megünnepelni.