Vigyázz a motorosra!

Világszerte a motoros szezon kezdetekor sajátos megmozdulást szerveznek a kétkerekű járművek tulajdonosai: figyeljetek, autósok, mi is ott vagyunk a közutakon, életünk, biztonságunk nagyban függ a ti éberségetektől, odafigyelésetektől. Sepsiszentgyörgyön most szombaton immár negyedik alkalommal kerül sor a figyelemfelkeltő motorosfelvonulásra.

Látva a más városokban történő tavaszi akciókat, négy évvel ezelőtt döntötte el Szánthó Zoltán, hogy hasonlót szervez Sepsiszentgyörgyön is. Az ilyen rendezvényeken nagyszámú motoros gyűl össze, felvonulnak a városok utcáin, így híva fel magukra a figyelmet. És a tömeges megmozdulásnak többnyire megvan az elvárt eredménye, hiszen az autósokban – akik télen elszoktak a kétkerekűek jelenlététől – ismét tudatosul, hogy vezetés közben jobban oda kell figyelniük a motorosokra, hogy a visszapillantó tükörben gyakrabban kell ellenőrizniük a hátulról jövő forgalmat, hogy a hirtelen irányváltástól még jobban ódzkodjanak – többnyire ezek ugyanis a motorosbalesetek kiváltó okai. És a tapasztalat azt mutatja, az autóvezetők egy-egy ilyen rendezvényt látván körültekintőbbek, óvatosabbak.

Szánthó Zoltán tehát eldöntötte, 2016-ban megszervezi az első figyelemfelkeltő motorosfelvonulást, akkor még magánemberként. Baráti hívó szavára mintegy hatvan motoros gyűlt össze a Bodok Szálloda előtti parkolóban, majd vonult végig a városon. De hát egy ilyen rendezvény különféle jóváhagyásokat igényel, nem árt a rendőri biztosítás sem, mindehhez pedig egy jogi szervezet szükségeltetett: megalapította tehát a Free Adventure Bikers Egyesületet, és azóta annak segítségével szervezi az idénynyitó rendezvényt. Ez közben egyre népszerűbb lett, 2017-ben már közel száz, tavaly több mint 150 motoros jelentkezett Háromszék minden részéről a tavaszi felvonulásra – idén pedig még többük jelenlétére számít.

Különlegessége is van a sepsiszentgyörgyi rendezvénynek: két motorkerékpározó tiszteletes is él a városban, a felvonulás előtt ők mondanak imát a motorosokért. Amúgy a motoros lelkészeknek, egész pontosan Makkai Péter tiszteletesnek köszönhetően egy másik rendezvény is gyökeret vert Sepsiszentgyörgyön: az Írisz Ház fogyatékos gyerekeinek motoros utaztatása, amelyben szintén tevékeny részt vállalnak Szánthó Zoltánék.

Szombat délelőtt tehát – ha esik, ha havaz – újra motorosgyülekező a Bodok Szálloda parkolójában, ahonnan a déli harangszókor indul a felvonulás. Üzenetük annyi: autóvezetők, vigyázzatok ránk, hisz bennünket is hazavár családunk.