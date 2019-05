Kézre került a vandál

A városvezető elmondta, a tettes kézre kerítésében nagy segítséget jelentettek a köztéri megfigyelő kamerák felvételei, miként a magán- és jogi személyek tulajdonában lévő biztonsági kamerák által rögzített képsorok is. A kiskorú tettes ellen – aki most már bánja felelőtlen tettét – feljelentést tettek, a kivizsgálás után derül ki, milyen büntetést szabnak ki rá. Ugyanakkor az okozott kárt is meg kell térítenie – mondta a polgármester. Korábban ugyanezen a sétányon az újonnan felállított közvilágítási oszlopokat rongálták meg. A tettesek – két fiatal – ez esetben is kézre kerültek, az ellenük indított eljárás folyamatban van. Egy harmadik esetet is felemlített Gyerő, akkor az ugyancsak frissen felszerelt köztéri virágtartókat dobálták ismeretlen tettesek a patakba. Minden hasonló eset elítélendő, hogy újabb vandál cselekedeteket ne kövessenek el a kiskorúak, fiatalok, nagy hangsúlyt kell fektetni nevelésükre az „otthoni hét év” alatt, a családi körben, de az iskolában is – hangsúlyozta a polgármester. (bokor)