Orbán: Az erdélyi magyarok szavazzanak az RMDSZ-re

Orbán Viktor Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: azoknak, akik azt szeretnék, hogy erős hangja legyen Brüsszelben a magyarságnak, Romániában az RMDSZ-re kell szavazniuk. Kifejtette: minden EP-választás komoly lehetőség Magyarország számára, mert a magyar olyan nép, mely több ország területén lakik, ezért amikor lehetőség adódik arra, hogy az össz­magyar képviselet megjelenjen nemzetközi fórumokon, minden jelentős magyar közösségnek erős hanggal kell képviseltetnie magát. Megjegyezte ugyanakkor: optimistán tekint a választás elé, mert „odahaza mi, itt az RMDSZ” sokat tett azért, hogy kiérdemeljék az emberek bizalmát.

A magyar kormányfő szerint köszönet illeti Romániát, amiért az elmúlt négy évben kiválóan védte az EU külső határait. Ahogy a román határvédelem helytállt, bizonyította, hogy alkalmas a schengeni tagságra. Nehéz időben bizonyította, hogy képes megvédeni az EU külső határait, így indokolt, hogy részévé váljon a schengeni övezetnek – vélekedett.

Kérdésre válaszolva közölte: a Fidesz javasolta azt, hogy a vitás kérdések rendezéséig ne éljen a szavazati jogával az Európai Néppártban (EPP). Mint mondta, fontos, hogy az EP-választás utáni új európai politikai helyzetben hol lesz a Fidesz helye, hogy megfelelően képviselhesse a magyar érdekeket. Ebben pedig az is kulcsszerepet játszik szerinte, hogy az EPP merre halad tovább. „Jelenleg a néppárt arra készül, hogy stratégiai szövetséget kössön az európai baloldallal, ami nekünk nem fogadható el, mert mára az egész európai baloldal bevándorláspárti lett, miközben a közép-európai élet legfontosabb kérdése, hogy megakadályozzuk a migrációt” – közölte. Hozzátette: erre a dilemmára kell választ találni a választás után.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon jók a magyar–szerb és a magyar–szlovák kapcsolatok, de ez a magyar–román viszonyról nem mondható el. Magyarország látványos erősödésen megy keresztül, a gazdasági ereje nő, a családtámogatási rendszer fejlődik, a hadi kiadások emelkednek, és az ország a megnövekvő erejét a jószomszédi kapcsolatok javítására, az együttműködésre fordítja, ezért kötött több megállapodást, indított közös projekteket Szerbiával és Szlovákiával is. Ezek a szomszédok szerinte úgy tekintenek Magyarországra, mint sikeres országra, amely az erejét a régió stabilitására és a szomszédjaival folytatott együttműködésre fordítja. Ugyanez a bizalmi viszony nem jött létre a magyar és a román kormány között, de remélhetőleg létrejön, és nagy közös célok elérésében működhetnek együtt – mondta.

A kormányfő azt is elmondta, emberéleteket mentenek meg azok, akik világossá teszik, hogy a bevándorlóknak engedély, regisztráció nélkül nem érdemes elindulniuk a tenger túlsó oldaláról. Mióta Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes világossá tette, hogy nem érdemes megindulni Afrika felől, az onnan elindulók, valamint a vízbe veszett emberek száma radikálisan csökkent – jelentette ki. Hozzátette: több életet mentett ez a politika, mint az, amely folyamatosan csalogatja a migránsokat. Orbán Viktor az úzvölgyi katonatemető ügyéről elmondta: osztja az RMDSZ álláspontját. Egy változtatás előtt beszélni kell az érintettekkel, hogy ne sértsen érzékenységet az ember – nyilatkozta.

A közös sajtótájékoztatón Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kijelentette: az erdélyi magyaroknak is ott kell lenniük az Európai Parlamentben, ahol az EU átalakításáról döntenek. Mint mondta, az RMDSZ is, a Fidesz is kampányban van, és a világ legtermészetesebb dolga, hogy segítik egymást. Szerinte a magyarság közös ügye, hogy erős magyar képviselet legyen az Európai Parlamentben, mert az EU olyan változások előtt áll, amelyek az unió valamennyi állampolgárát érintik. „Erős magyar képviseletet akarunk az EP-ben, hogy a változásoknak ne elszenvedői, hanem alakítói legyünk” – fogalmazott. Kelemen Hunor úgy vélte: az európai átalakulás fontos kérdése, hogy az EU meg tudja-e védeni saját határait, és az is, hogy tudja-e az európai népek biztonságát, jólétét szavatolni. A szövetség arra törekszik, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek kérdését európai üggyé tegye. Olyan Európát szeretnének, amely biztonságos otthona minden népnek, és amelyben a román román, a magyar magyar maradhat, amelyben Erdély fejlődik és megerősödik gazdaságilag, amelyben úgy lehet jövőt tervezni, hogy az itt élők az identitásukat is meg tudják őrizni lakóhelyükön.

Újságírói kérdésre az RMDSZ elnöke kijelentette: a szövetség húsz éve tagja az Európai Néppártnak, és a Romániából később csatlakozott pártok kedvéért, amelyek többször is megváltoztatták politikai identitásukat, nem fogják elhagyni az EPP pártcsaládját.

Kelemen Hunor az RMDSZ-közeli alapítványokhoz érkezett magyarországi kormánytámogatásokra vonatkozó kérdésre válaszolva kijelentette: az RMDSZ nem kapott és nem kap magyarországi támogatásokat, a magyar kormány különböző civil szervezetek programjait támogatta. Hozzátette: téved, aki azt gondolja, hogy a támogatásoknak meg kellett fizetni valamilyen módon az árát. Azt szeretné, ha Románia is hasonló módon támogatná például az ukrajnai románokat vagy a szerbiai Timok völgyében élő vlachokat. Szerinte a romániai magyaroknak érkező magyarországi támogatások Romániát gazdagítják. Megemlítette: Románia gyakran nemzetbiztonsági kockázatnak tekinti az erdélyi magyarokat, de előbb-utóbb megérti, hogy ez elhibázott megközelítés.

Orbán Viktor miniszterelnök az RMDSZ meghívására tegnap érkezett kétnapos erdélyi körútra. A közbeeső mai napon a nagyszebeni EU-csúcson vesz részt. Tegnapi kolozsvári látogatásán a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen is előadást tartott, kifejtve: a jövő egyik legnagyobb kérdése, hogy a bevándorlás ügyében sikerül-e közelíteni a széttartó véleményeket Európában.