A hivatalos indoklás szerint a köztársasági elnök által adományozott magas rangú elismerést a magyar teniszsportért és az utánpótlás-nevelés fejlesztéséért, valamint Magyarország jó hírnevének öregbítéséért tett erőfeszítéseinek elismeréseként vehette át brassói születésű, idén 80 esztendős Ion Ţiriac, aki a magyar nyelvet gyerekként tanulta meg és mind a mai napig hibátlanul beszéli. Ţiriac az elmúlt időszakban többször is dicsérte a magyar miniszterelnök tevékenységét. Szerinte Romániának az egyik legnagyobb problémája, hogy jelenleg nincs olyan kaliberű politikusa, aki „talpon tudna maradni az európaiak előtt”, mint ahogyan azt Orbán Viktor teszi. (Főtér)

SZERETNE TALÁLKOZNI ORBÁN VIKTORRAL a helyi magyar közösséggel felemás viszonyt ápoló marosvásárhelyi polgármester, Dorin Florea. A magyar kormányfő tegnap érkezett Erdélybe, holnap pedig Maros megyébe is ellátogat. Dorin Florea ezt az alkalmat szeretné megragadni, hogy találkozzon a magyar miniszterelnökkel. Marosvásárhely polgármestere az Erdélyi Magyar Televízió kérdésére kijelentette, megtisztelő lenne számára, ha néhány szót válthatna Orbán Viktorral. „Szeretném köszönteni, kifejezni, hogy értékelem a szívósságát, amellyel vezeti a kormányát, és kiváltképp a komoly és tartalmas projektjeit. A marosvásárhelyiek jelentős része kiemelt figyelemmel követi, hogy mi történik a szomszédos országban. Megtisztelő lenne találkozni vele” – jelentette ki. Emlékeztetett, korábban már háromszor is találkozott a magyar kormányfővel, bízik benne, hogy ha nem is most, de a jövőben még lesz erre alkalma. (Maszol)

KONYHÁNAK HASZNÁLJÁK A KÖZSÉGHÁZÁT. Akár főzőversenyen is indulhatnának az egyik Gorj megyei polgármesteri hivatal alkalmazottjai, annyit gyakorolták munkaidőben a különböző fogások elkészítését. Bumbeşti-Piţic község vezetése és közalkalmazottjai rendszeresen a községházán ebédelnek, és az ebédet maguk főzik meg a munkahelyükön. A zárt körű agapéról a Digi24 hírtelevízió számolt be, miután pár napja az egyik helybeli lefilmezte a közös ebédet. Épp krumplitokány volt a menü, amelyet a községháza udvarán készítettek el egy bográcsban, majd a hivatal egyik – kizárólag ilyen célokra használt – termében fogyasztottak el. A polgármester azt állította, hogy az ebédet egy ünnepségről kapták ajándékba, de a helybeliek szerint a község vezetése és közalkalmazottjai évek óta konyhának használják az intézményt, a kötényt mindig azok kötik fel, akiknek kevesebb a dolguk. A helyiek megunták, hogy ebédidőben senki sem dolgozik a hivatalban, ezért a prefektusnál készülnek panaszt tenni. (Főtér)