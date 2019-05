Mohácsiak Székelyföldön

Elvittük őket Felső-Háromszékre, ahol megtekintettük Dálnok híres szülöttjének, Dózsa Györgynek a szobrát, majd Marosi Károly református lelkipásztor irányításával megcsodálhattuk az 1526-ból származó, feliratos falképekkel díszített templomot. A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeumban dr. Dimény Attila muzeológus mutatta be a város történetét, de nem hagytuk ki a Zsuzsi és Andris babakiállítást sem. Rövid városnézés következett, a torjai Árpád-szobor, Bálványosfürdő és a Szent Anna-tó, ahova gyalog mentünk le a Mohos-tőzegláptól. Medvékkel szerencsénkre nem találkoztunk, bár hallottuk, hogy naponta le­járnak a tóhoz. Este Hit Factory-koncerten voltunk, ahol vendégeink táncra is perdültek.

Székelyföld felfedezését másnap nagyobb kirándulással folytattuk. Székelyudvarhelyen rövid séta után megcsodáltuk a millennium alkalmából 1897-ben felavatott Városházát és annak ékességét, a Szent István Termet, illetve a jezsuiták által 1593-ban alapított Tamási Áron Gimnáziumot. A nap fénypontja a parajdi sóbánya volt. Hazafelé Farkaslakán Tamási Áron, Szejkefürdőn pedig Orbán Balázs sírjánál tisztelegtünk. Erdővidékre kanyarodva még ellátogattunk Benedek Elek emlékházához, és megpihentünk Elek apó szobra mellett a padon. A nap zárásaként éjszakai sétát tettünk a sepsiszentgyörgyi Vártemplomhoz, ahonnan szépen látszik a kivilágított város.

A harmadik napon szülővárosunkkal ismertettük meg vendégeinket. Megmutattuk a városmagot, az iskolánkat, volt közös sporttevékenység is a diákok számára. Tervbe vettük a múzeumok meglátogatását is, ám a szabadnapok miatt ez nagy bánatunkra elmaradt. Kárpótlásként ellátogattunk az illyefalvi református vártemplomba és a KIDA Központba, ami nagy tetszést aratott. Este a Székely Mikó Kollégium néptánccsoportja – Tőkés Zsolt és Edit szervezésében – csodálatos műsort mutatott be, amelyet tánc­ház követett.

Reméljük, hogy vendégeink is olyan sok élménnyel távoztak, mint amennyivel mi gazdagodtunk mohácsi látogatásunk során (farsangfarkán voltunk a mohácsi busójáráson). Nagy örömünkre szolgál, hogy az immár második éve megpályázott Határtalanul programot – amelynek célja egymás hagyományainak megismerése – a mohácsiak a jövőben is folytatni kívánják. Köszönjük Fábián Réka egykori mikós, jelenleg mohácsi tanárnőnek, hogy felvállalta e nem kis munka lebonyolítását, valamint a két iskola vezetőségének, hogy támogatják ezt a programot, amelynek köszönhetően „határtalanul” megtapasztalhatjuk, hogy összetartozunk.

Kinda Eleonóra

mikós projektfelelős