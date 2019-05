Modern eszközökkel gazdagodik a baróti kórház

Dénes Mária és a frissen érkezett orvosigazgató, Lozsádi Botond sebész két és fél éve kezdtek el bukaresti kapcsolatrendszert kiépíteni. A fővárosban megértésre találtak: segítséget nyújtottak a tisztségviselők, sőt a korábban kórházmenedzserként dolgozó Sorina Pintea miniszter asszony is, aki megértette panaszukat, amikor elmondták neki, hogy az elmúlt huszonöt esztendőben Barótra alig jutott új eszköz, ha fejleszteni akartak, azt külföldi támogatóik révén maguknak kellett megoldaniuk.

A baróti kórházban jelenleg öt osztály működik – belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat, gyerek- és újszülöttrészleg –, a járóbeteg-rendelőben orr-fül-gégészeti, szemészeti és laboratóriumi vizsgálatokat is végeznek, Sepsiszentgyörgyről és Székely­udvarhelyről heti rendszerességgel pszichiáter, röntgen szakorvos és altató orvos jár Erdővidékre – ők állították össze azt a „kívánságlistát”, amelynek legfontosabb tételei hamarosan megérkeznek. Többek közt olyan ekográfhoz jutnak, amely a gyerek- és újszülöttrészlegen is használható, és nagy segítséget nyújt a korai csípőficam felismerésében, továbbá laparoszkóppal, biokémiai elemzővel, hordozható röntgennel, gőzsterilizátorral és immunológiai elemzővel gazdagodnak.

Dénes Mária az elért sikert a csapatmunka eredményének tartja: Bukarestben nemcsak ő, hanem munkatársai közül többen is kilincseltek, folyamatosan mellettük állt Lázár-Kiss Barna András polgármester és a tanácstagok is, akik egyként támogatták a tízszázalékos önrész önkormányzat általi fedezését.

„Fennállásunk óta ilyen nagy és jelentős beruházásban nem volt részünk. Ráadásul mind olyan felszereléshez jutottunk, amivel vagy nem rendelkeztünk, vagy már kezdett elavultnak számítani, s félő volt, hiányukban az egészségügyi pénztárral júniusban sorra kerülő új szerződéskötéskor hátrányt szenvedünk. Most, hogy ezeket a hiánypótló eszközöket leszállítják, illetve reményeink szerint az év vége felé még továbbiakat vásárolhatunk, derűlátóbban várhatjuk 2021-et, amikor a második akkreditáció szigorúbb feltételeit kell teljesítenünk” – nyilatkozta a kórházmenedzser.

Tavaly év végén Barót Polgármesteri Hivatala kétmillió eurós pályázatot nyújtott be. Az egészségügyi minisztérium által indított, uniós pénzforrásból finanszírozott kiíráson való sikeres szereplés esetén a baróti kórház épülete teljes felújításon esne át – többek közt melléképületet bontanának le, illetve építenének újjá –, a sürgősségi osztály pedig a legmodernebb felszereléssel rendelkezne. Lázár-Kiss Barna András polgármester szinte biztosra veszi pályázatuk sikerét. „Azt látom, az országos vezetés végre valamit tenni szeretne az egészségügy terén. Versenyképesek lettek a fizetések, ami azt jelenti, nemhogy kevesebben mennek el az egészségügyi személyzetből, mint eddig, de még az olyan kicsi kórházak is, mint a miénk, kezdenek vonzóvá válni, újabban pedig infrastruktúrára és gyógyászati eszközökre is költenek. Valószínűleg nem máról holnapra fognak ezek a befektetések megvalósulni – ez a most érkezett hatszázezer eurós fejlesztés is közel hároméves történet –, de nem fognak elmaradni” – jelentette ki a városvezető.

A baróti kórházban tavaly 3152 bentfekvő beteget kezeltek, 3569-en egynapos ellátásban részesültek, a sürgősségi szobán keresztül 6259 embert láttak el, a járóbeteg-rendelőben 14 894-en fordultak meg. Az asszisztensek és ápolók száma elégségesnek mondható, némi szervezéssel megoldható, hogy egyik osztályon se legyen hiány, illetve a szabadságolások és szabadnapok kiadhatóak legyenek.