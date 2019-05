A politikumtól is függ a gazdák jóléte

Konzultációs gazdafórum címen kezdeményezett találkozósorozatot az AgroSIC Közösségek Közötti Társulás a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületével. A májusban a megye minden régiójában sorra kerülő eseményeken a vidéken élők, kiemelten a gazdálkodók gondjait igyekeznek feltérképezni, tájékoztatást adnak az uniós agrártámogatások tervezett változásairól, lehetséges pályázati lehetőségekről. Ugyanakkor a közelgő európai parlamenti választásokról is szó esik, hiszen a szervezők értékelése szerint a vidék jóléte, fejlődése összefügg a politikummal is.

Segítenek a gazdáknak, de az ő hozzáállásukra is szükség van – hangoztatta Tamás Sándor

Az első összejövetel Csomakőrösön zajlott hétfő délután, oda várták a zabolai és kommandói érdeklődőket is. Jelen volt Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, önkormányzati vezetők, agrárintézmények, civil szervezetek megbízottjai is részt vettek találkozón. A több mint hetvenfős hallgatóság legalább kétharmadát fiatalok tették ki. Gyerő József, Kovászna polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve: a rendezvény célja, hogy az érintettekkel együtt át lehessen beszélni a mezőgazdaság gondjait, ugyanakkor egy kis politikáról is szót lehessen ejteni.

Tamás Sándor folytatta a gondolatot. Nem újdonság, hogy foglalkoznak a gazdálkodás kérdéskörével, de a gazdák megélhetése összefügg a politikával is. A vidéki emberek hangját meg kell hallgatni, hiszen a megye lakosságának háromnegyedét egyenesen vagy közvetve érinti a vidék életének minősége. Épp ezért kiemelt feladat a vidék fejlesztése. A tanácselnök rámutatott: százévnyi kisemmizés után végre az erdélyi magyarok, köztük a gazdák is helyzetelőnybe kerültek, hiszen több forrásból hívhatnak le támogatásokat: részesülhetnek az uniós és a hazai pénzekből, emellett magyarországi forrásokat is felhasználhatnak.

Az eurobürokraták, a fejlett országok képviselői az uniós támogatások teljes vagy legalább részleges megvonását szeretnék elérni. Ezzel szemben a kelet-európai országok érdeke, hogy megmaradjanak, növekedjenek a támogatások, ugyanakkor csökkenjen a bürokrácia – többek között ez is a tétje a május 26-án esedékes EP-választásoknak – magyarázta. De nemzeti szempontból is fontos az erős jelenlétünk az Európai Parlamentben. A román pártok választási listáinak vezető helyein több, magyarellenességéről ismert személy szerepel, ők be fognak jutni. Ellensúlyozni kell az ő ártó megnyilvánulásaikat, ehhez az Európai Parlamentben a Fidesz–KDNP, a felvidéki MKP és az RMDSZ közös, minél erősebb jelenlétére van szükség.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője az uniós támogatási rendszerről, a Közös Agrár Politika (KAP) lehetséges változásairól értekezett. A KAP költségvetéséről a május 26-án megválasztott képviselők fognak dönteni, ezért fontos, hogy minél több képviselőnk legyen az EP-ben, akik kiállnak a hazai mezőgazdasági termelők, a kis- és közepes gazdák érdeke mellett – hangoztatta. Könczei bemutatta a KAP tervezett változtatásait. Végszóként feltette a kérdést: van-e szükségünk uniós támogatásokra? A választ is megadta: szükségünk van rá, hisz ezek nélkül Kelet-Európa mezőgazdasága nem lehet versenyképes. Nagy érdeklődés övezte Ambrus Zsombor, a Pro Economica Alapítvány munkatársának bemutatóját, melynek során az úgynevezett „magyar támogatásokkal” kapcsolatos tudnivalókat osztotta meg. Hamarosan meghirdetik a pályázatot, így a gazdák máris előkészíthetnek egyes dokumentumokat.