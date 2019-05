Kampány és tüntetés

Mozgósítani kellett a csendőröket, többek között Konstanca és Bákó megyékből is, akik gyakorlatilag Liviu Dragnea személyi védelmét látták el. Az esemény helyszínét körbekerítették, a csendőrök pedig ellenőrizték a belépőket. Aki SZDP-szimpatizáns volt, és igazolni tudta, hogy melyik csoporttal érkezett, az bemehetett, aki nem, az kívül maradt. Az ellentüntetőket beszorították egy közeli utcába, de a skandálásuk így is messzire elhallatszott. Egy független helyi tanácsos azzal vádolja a szervezőket, hogy mintegy 10 ezer embert kényszerrel vezényeltek Iași-ba. Késő délutánig a demonstrálók száma is több ezerre nőtt a helyszínt körbevevő utcákban.