Virágvarázs a főtéren

Virágok százai, cserjék, számtalan dísz- és fűszernövény díszíti péntek reggel óta a megyeszékhely főterét, mely ötödik alkalommal fogadja be a Tega Rt. és a GardenLine Kft. által kezdeményezett Sepsiflora kertészeti és virágkiállítást. A rendezvénnyel egy időben vasárnapig hagyományos termékvásár is várják a látogatókat a korzón.

A kertészeti és virágvásárra idén tizenhét kiállító hozta el legszebb növényeit: két Szeben, illetve egy Brassó megyei jelentkezett, a legtöbben Sepsiszentgyörgyről és a közeli településekről érkeztek. Péntek délelőtt a szemerkélő eső ellenére viszonylag sokan pásztázták a termelők ajánlatát, a felhozatal pedig igen bőséges, hiszen kertekbe vagy teraszokra illő virágok mellett sziklakerti növényeket, talajtakaró évelőket, számtalan cserjét, bokrot és facsemetét is láttunk.

A népszerű muskátliból több színű és fajtájú sorakozik a polcokon és kosarakban, és hasonlóan gazdag a felhozatal petúniából is, de kapható többfajta növény társítva, csinos kerámia edényben vagy felakasztható tárolóban, napsárga és narancs színű bársonyvirág, gyönyörű gumós begóniák, bakopa, bohócvirág, nőszirom és harangvirág, levendula, törpe szegfű, margaréta, sőt már napraforgót is vásárolhatunk. Beszerezhető a porcsinrózsa, kövirózsa, lobélia, varjúháj, bazsarózsa, záporvirág, hortenzia, bíbor kasvirág és pázsitszegfű, illetve sok más kedvelt vagy kevésbé ismert dísznövény. Egy kereskedőnél rododendront, leandereket, citruscserjéket is láttunk, és több helyen kapható fűszernövény, mentából akár több fajta – csoki-, indián-, marokkói-, fodor- és borsmenta –, bazsalikom, szurokfű, rozmaring, metélőhagyma és kakukkfű, citromfű, s még beszerezhetők gyümölcsbokrok, eperpalánták és gyümölcsfacsemeték egyaránt.

Korábban a városi kertészet munkatársa volt, családi vállalkozóként 12 éve foglalkozik dísznövényekkel Dániel Teréz, aki férjével egy-egy szezonban akár 18–20 ezer növényt nevel, gondoz. Sok munkát és megfelelő befektetést igényel, megélhetésüket „éppen csak” biztosítja – mondja érdeklődésünkre, miközben szemügyre vesszük pénteki kínálatukat. A legtöbben a muskátlit keresik – mondja, ám ők minden évben próbálkoznak újdonságokkal is, ezúttal csokros nebáncsvirágot, citrom illatú muskátlit, tárkonyszegfűt ajánlanak, s a népszerűbb fűszernövények mellett teraszokon is termeszthető, alacsony növésű paradicsom és paprika is kapható náluk.

A sokszínű Sepsiflora virágkiállítás egyébként nem csak a vásárlók, a termelők, kiállítók körében is igen népszerű, a szervezők tájékoztatása szerint idén összesen 32 helyre váltottak értékesítési engedélyt.