Sabin Gherman: Ha gazember vezeti az országot, akkor mi mindnyájan gazemberek vagyunk?

Végső soron a sztrájk – lett légyen az adózási, általános vagy amilyen még lehet – a tiltakozás egyik formája, és az embereknek joguk van tiltakozni, ha minden elveszni látszik. Az ötlet egyszerű: én autópályákra, iskolákra és kórházakra fizettem be az adót és autópályák, iskolák és kórházak helyett kolosszális vagyonok szökkentek szárba. Aki vagyont akar, az többé ne számítson a munkámra. Nehéz felfogni? Az nem csoda, hogy a peszedések (Szociáldemokrata Párt – a szerk.) megszavazták bizonyos bűncselekmények törlését a büntető törvénykönyvből. Az ALDE-sek (Liberálisok és Demokraták Szövetsége – a szerk.) tudhatták volna, hogy legközelebb őket fogják feláldozni, akármilyen harciasnak is mutatkozik Tăriceanu.

Az RMDSZ-esek? Minden alkalommal ráharapnak a csalira. Egyrészt elkábulnak azoktól az ígéretektől, melyeket a peszedések aztán közvetítőkön keresztül mindig aláaknáztak, másrészt pedig egyes PNL-s (Nemzeti Liberális Párt – a szerk.) vezérek habzó szájú liberalizmusába ütköznek. A nem magyar kisebbségek pedig hozzászoktak a szinekúrához. Az egyedüliek, akik tiszteletben tartották ellenzékiségüket, az USR-sek (Mentsétek meg Romániát Szövetség – a szerk.), akik mind eljöttek megakadályozni a gazemberséget. Tegyenek még hozzá egy szédültet a PMP-ből (Népi Mozgalom Párt – a szerk.), meg három pártonkívülit.

Amúgy, senki vagy te! (Utalás Liviu Dragnea egyik kampányincidensére – a szerk.) Meg én! Meg anyád, meg apám és mindnyájan! És ez a nép, mely szintén a gazemberség felé halad.

Hiába írnak a tankönyvek nagyszámú és pompázatos értékeinkről – hazudnak. Hiába szavalnak a gyermekek december 1-jén erről a gazdag és jó országról – becsapják őket. Nagyon kicsi nép vagyunk, olyan népesség, mely már semmit sem jelent a térképen található területen kívül. Hallgatásunkkal vagy csip-csup haszonért nyüzsögve cinkosak vagyunk.

Kompromisszumnép – kompromisszummal jelentünk meg a térképen, szintén kompro­misszummal fogunk eltűnni.

Most, amikor ezt írom, éppen Szent András-reklám fut a képernyőn – állítólag a nép elvtárs meg fogja venni, mert így őrizzük mi a hitet, áldozatok és más hasonlók révén. Van egy másik reklámjavaslatom: földönkívüli vagy és Isten pont Románia helyére ejt le a bolygóra: mit látsz? Mi a románok története önmagukról? Kik vezetik a románokat? Milyen képzettségük van? Nyugodtan tűzbe tehetik a kezüket, hogy nem loptak és nem hazudtak? Mit látsz? Mit írnál e hely földlakóiról?

Remélem, hogy ezt az országot becsődölése után még képesek leszünk újjáépíteni. Ez olyan, mint egy háznál: nekiállunk egy újnak: ez a konyha, itt eszünk; ez a fürdő, itt hugyozunk; ez a hálószoba, itt pihenünk. Eddig a konyhában hugyoztunk, a fürdőszobában pihentünk és a hálószobában ettünk. El volt hibázva az egész ország felépítése, csak azért maradtunk a térképen, mert a világ kevésbé fontos ügyeinek a szélén voltunk. A mostaniak nem megszerezték a győzelmet, hanem kompromittálták. Nem érdekli őket, hogy minden hitelre megy, az a lényeg, hogy egyszer majd amazok következnek és bele kell majd vágniuk az eleven húsba, és a peszedések akkor tolongani fognak a tévékben, hogy elmondhassák, ők emeltek, a régi ellenzék pedig visszanyes. Nos, akkor lássuk a választási lehetőségeket:

1. Tűrünk, alávetjük magunkat és leszarjuk, hogy kilépünk az EU-ból és a NATO-ból;

2. Fellázadunk, a földhöz csapjuk őket és újjáépítjük azt, amit újjá kell építeni, hogy mindnyájunknak normális életünk legyen;

3. Szétválunk. Igen, egészen egyszerűen szétválunk.

Aki a régi Oszmán Birodalomba vágyik, az menjen Dragneával, Dăncilával és az összes alamizsnára vágyó főpappal. Erdély, Bánság, Bukovina, Moldva talán a civilizált világba vágyik. Végső soron nekem, erdélyiként, bánságiként, moldvaiként nem kötelességem eltűrni a haza bukottjainak csúfságát. Menjenek a fenébe, adja nekik Erdoğan azt, amit mi már nem adunk nekik.

Ez nem szeparatizmus, hiába pattognak majd egyesek. Amikor egy újságírót egy rendőr halálosan megfenyeget, ugyanakkor a Parlament azt szavazza meg, hogy a büntetőügyesek meg­ússzák a börtönt, kötelességem a gyermekeimre és a saját tájamra gondolni. Mit csinálsz majd velem? Lenyírsz kopaszra és elküldesz vagonokat tolni?

Ennél többet szenvedett Maniu – létrehozta az egyesülést, csalódott az egyesülés után, majd a PSD-s Ion Iliescu elvtárs kollégái meggyilkolták. Ki választ szét, mit és miért? Talán nem ezek a magukat szocialistáknak nevező gazemberek? Legyek én is gazember csak azért, mert gazemberek vezetnek?

Ha Románia már nem képes igazságban és normalitásban élni, akkor talán én majd a saját Erdélyemet akarom.

A moldvai talán a saját Moldváját; a bánsági a Bánságát. Tartalékhazákba vonulnak vissza azok, akiknek a szocializmus az orruk elől lopta el a hazájukat.

Az országban az emberek egyszerűen már nem kapnak levegőt. Fulladoznak. Nézik a tévét és nem értik, hogy a büdös fenébe képes egy ország ilyen gyorsan ilyen mélyre süllyedni? Ma egy úriembert hallottam szitkozódni: „Istenem, add, hogy az oroszok lerohanják őket” – epét enni akarta látni az ember a nemzeti fejeseket és magukra csinálni a félelemtől, és végre még egy népet is látni akart, amely odafigyel, hogy mi történik vele.

Egyesek azt mondják, a dolgokat csak erőszakkal lehet kijavítani – mint 1989-ben.

Persze, az emberek nem mondják nyilvánosan, de az öklök szorulását mindenki érzi. Ránézel egy erdőre, és már nem természetet látsz, hanem husángokat. Nem építésre, hanem dobásra alkalmas téglákat.

Egyesek röhögnek, hogy ez a nép mémeken és Facebook-bejegyzéseken kívül másra nem képes – de ne feledd: az emberek most még írnak, de csak azért, hogy ne az öklüket használják.