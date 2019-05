Parázs vita a Szent György Napokról

Rodica Pârvan napirend utáni felszólalásában három kérdést is felvetett. Elsőként arra volt kíváncsi, hol akadt el a mintegy három héttel korábban benyújtott javaslata, amely egy gyermekeknek szánt közlekedési oktatótérnek a központi Erzsébet parkban történő kialakításáról szól. Ennek kapcsán azt kérdezte, vajon nem az áll-e a késlekedés hátterében, hogy attól félnek az önkormányzat illetékesei, a közlekedési táblákon majd az ő neve szerepel, vagy esetleg az, hogy románok állították azokat. Mindenesetre számára érthetetlen, hogy a javaslat a rendkívüli ülés napirendjére sem kerülhetett fel. Antal Árpád válaszában tisztázta: a javaslatot még véleményeznie kell az önkormányzat közlekedésügyi – egyébként intézményközi – bizottságának, ezt követően tudnak lépni. A polgármester hozzátette: amióta a város élén áll, sok irányból érkeztek javaslatok, soha nem érdekelte, milyen nemzetiségű vagy politikai preferenciájú az illető, ha jó elképzelést terjesztett fel, azt támogatták és igyekeztek megvalósítani.

A szocdem politikus a második kérdésnél szabadult el igazán. Kijelentette, az idei Szent György Napok alatt nem talált semmilyen kedvére való programot. Emellett döbbenettel vette tudomásul azokat a kijelentéseket, amelyek a román néptáncegyüttes fellépésével kapcsolatban elhangzottak. A képviselő szerint szó sem volt felvonulásról, senki sem szervezett ilyesmit, mindössze a hangulat hatására táncra perdültek az előadás nézői, és mint minden népművészeti megnyilvánuláson, itt is jelen voltak a román zászlók, mivel a hagyomány egyben a nemzeti identitás kifejezője is, így a lobogók minden esetben kötelező kiegészítőként ott vannak. Pârvan azt is elfogadhatatlannak vélte, hogy a nyilatkozatok alapján a népművészek előadásának nem lett volna helye a Szent György téren, ami megerősíti abbéli – pár éve csak erősödő érzését –, hogy lassan, de biztosan ki akarják szorítani a románságot a városünnepről. „Pro Urbe díjat nem kaphat román, a városközpontban nincs helye román előadásnak, jövőre örülhetünk, ha az Olt partján felállított színpadon még megengedik, hogy fellépjenek a művészeink” – fogalmazott, hozzátéve: lassan úgy érzi, a többség kisebbség feletti diktatúráját kell megélniük Sepsiszentgyörgyön. Megemlítette még, hogy a kérdést felvetette a Hargita és Kovászna Megyei Románok Civil Fórumának, ahol úgy döntöttek, keményebb fellépésre van szükség. A képviselő harmadik kérdésként még idefűzte: azt sem érti, hogy a megyei önkormányzat miért egy héttel a városünnepet követően fogad egy moldovai köztársasági küldöttséget, és miért nem a Szent György Napokra hívták meg őket. Zárásként azt is felvetette, kritikák helyett inkább a békés együttélést kellene erősíteni, például egymás kultúrájának tiszteletével.

Antal Árpád a megyei önkormányzat kapcsán röviden tisztázta: nem ő szabja meg, milyen küldöttséget fogadnak és mikor teszik azt. A többi vádat illetően elmondta: ő nem látta sem az előadást, sem a felvonulást, viszont fenntartja azon meglátását, mely szerint a városnapon semmilyen zászlós felvonulásnak nincs helye, egyik oldalról sem. „A nemzeti ünnepen, valamely nemzetiség egyetemes ünnepén helyük van a zászlóknak, de nem a városünnepen, mivel ez valahol a lobogóval szembeni tiszteletlenség jele is lehet” – fogalmazott. Azt is felidézte: román civil szervezetektől értesült arról, hogy a zászlókkal felvonulók Brassóból érkeztek. Emlékeztette továbbá Rodica Pârvant, hogy a városnapi egyeztetések alkalmával részükről tapasztaltak etnikai szegregációra való törekvést, amikor elutasították mind a közösségi színpadot, mind a múzeumkertit, miközben ezek voltak kijelölve – nemzetiségtől és országtól függetlenül – a népművészeti előadásoknak. Rodica Pârvanék viszont ragaszkodtak vagy a főszínpadhoz (ahol semmilyen folklórelőadásnak nem adtak helyet), vagy a Szent György téren felállítotthoz. Antal Árpád szerint az előadás nem illett a tér idei hangulatához – és ez a lakossági visszajelzésekből is leszűrhető volt –, a kompromisszum érdekében viszont beleegyeztek. Az önkormányzati képviselőnek a diktatúrával és az Olt partján felállított színpaddal kapcsolatos kijelentését illetően Antal Árpád úgy vélte: alaptalan és elrugaszkodott ilyen vádakkal illetni az önkormányzatot, mivel a jövő évi városünneppel kapcsolatosan még egy lépés sem történt.