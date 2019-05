Egy szabad tábor keresztmetszete

Sajátos alkotóműhely a Free Camp: tematikailag és műfajilag is teljes alkotói szabadságot biztosít a meghívott művészeknek, az alkotási folyamat ugyanakkor nyitott, a csíkszeredai szakszervezeti ház emeletén kialakított műterembe bárki besétálhat, követheti az alkotói folyamatot. Ennek megfelelően a tábor ideje alatt készülő munkák többnyire kísérleti jellegűek, mint azt az EMŰK-ben tegnap nyílott kiállítás résztvevői is láthatták. A tárlatmegnyitón egyébként az átlagosnál sokkal kevesebben vettek részt, a képzőművészeti rendezvények törzsközönségének java része ugyanis alkotótársuk, Köllő Margit temetésén vett részt – az itthon maradottak Vécsi Nagy Zoltán kérésére néma főhajtással emlékeztek rá.

A kiállítást megnyitó Székedi Ferenc művészeti író a Free Camp kísérleti jellegére reflektálva kiemelte, a táborban született alkotások korunk posztmodern művészeti életének lenyomatai, sokukon nyomon követhető, hogyan kapnak új értelmezést a hagyományos anyagok a művészi beavatkozásnak köszönhetően. Hangsúlyozta, a modern képzőművészetben rengeteg az ötlet, maradandót azonban csak azok tudnak alkotni, akik a szellemi innováció mellé a technikai tudást is tudják társítani.

A tárlatmegnyitón – hisz immár hagyomány az EMŰK-ben a képzőművészethez zenét is társítani – Krizbai Imre játszott klasszikus elektromos gitáron.