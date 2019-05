Készülnek a Bolyai Nyári Akadémiára

Előző írásunk

Ismét szegényebbek lettünk. Elment Köllő Margit is… Hogy mit vesztettünk, fel sem tudjuk mérni. Most, ahogy felidézem lélek-gazdag művészetét, egy 2006-os munkáját látom magam előtt, amelyet az egyetlen róla megjelent kis könyvében ő maga is első helyre tett. Színek fátyolfoltjai alá és közé beékelt, onnan elővillanó betűkkel – így vált az műalkotássá is – ráírta, ráálmodta, megvallotta küldetését, legfőbb vágyait.