Újabb magyarországi beruházás

Orbán Viktor hangsúlyozta: Szerbiával és Szlovákiával már kiváló gazdasági együttműködést valósított meg Magyarország, de ha vannak vállalkozó kedvű beruházók, nagy lendületet kaphat a magyar–román gazdasági együttműködés is. Mint mondta, Közép-Európa nemzetekből áll, és nem halasztható tovább annak felismerése, hogy ezek a népek sorsközösségben vannak. Vannak érdekek, amelyek összekapcsolják őket, ezért az együttműködés útját kell választaniuk.

A miniszterelnök szerint infrastrukturális összeköttetések – autópályák és vasút – kellenek Magyarország és Románia között, ezekről tárgyalnak a román kormánnyal. Gyorsvasútra van szükség Bukarest és Budapest között, és ez Kolozsvárt is bekapcsolhatja a gazdasági vérkeringésbe – közölte.

A kormányfő arra is kitért, hogy fontos lesz a közelgő európai parlamenti választás, mert Brüsszelben is olyan vezetőkre, képviselőkre van szükség, akik kiállnak a magyar, román és közép-európai érdekek mellett. Ezért arra biztatott mindenkit, hogy menjen el szavazni, akarjon részese lenni Európának, és használja ki a lehetőségeket.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kiemelte: „a magyar kormány szövetségese közösségünknek” és az RMDSZ-nek, és ahol szövetség van, ott közös sikerek születnek. „Fontos, hogy identitásunkat biztonságban tudjuk, de szükség van közös cselekvésre, munkahelyekre, gazdasági sikerekre is, különben elnéptelenedik az otthonunk” – fogalmazott. A szövetségi elnök szerint sokféleképpen lehet tenni a megmaradásért, például új munkahelyek megteremtésével, ezért ennek a beruházásnak sok nyertese lehet.

Az UBM-csoport, az East Csoport és az Oprea Avicom tulajdonában levő UBM Feed Romania Kft. a térség agrárszektorának kiemelkedő beruházását valósította meg Kerelőszentpálon. A 15 millió euró összértékű beruházás eredményeként az ország legnagyobb független takarmánykeverő üzemét hozta létre. Az üzem 30 tonna/órás és 220 ezer tonna/éves kapacitásával a régió egyik legnagyobb és Európa egyik legmodernebb technológiájával rendelkező takarmánygyártó létesítménye lett.