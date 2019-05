Az Európai Unión belül, ha egy orvos egy másik országban kíván önkéntes orvosi munkát végezni, ehhez szükséges a fogadó ország hozzájárulása, de Romániában a közjegyzői hitelesítések felülhitelesítése is szükséges – közli az NGYSZ. Leszögezik, a szolgálat mindig, minden ország előírásait teljesíti munkája során, így természetesen a romániai szabályozást is betartják. Közleményükben hangsúlyozzák, 1991-es első útjuk óta mindig úgy indulnak el az orvoskörútra, hogy látogatásukat, programjukat bejelentik, működésükhöz engedélyt kérnek. Korábban a mindenkori román egészségügyi miniszterrel egyeztettek, több mint tíz éve a romániai orvosi kamarától kell kérniük a jóváhagyást, amelyet idén a kamara hibájából nem sikerült időben beszerezni. Ezért elmarad több ezer gyermek vizsgálata, segédeszközök felírása, műtétek időbeni előkészítése. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat évente több ezer szűrővizsgálatot végez Hargita megye településein, az indokolt esetekben magyarországi kivizsgálásra, gyógykezelésre, műtétre irányítják a pácienseket, rászoruló családok gyermekei ingyenesen jutnak általuk szemüveghez.

A szolgálat önkéntes orvoscsapata legközelebb októberben szervez székelyföldi kiszállást, addig is a megoldhatatlan egészségügyi problémával küszködő gyermekek szülei e-mailen keresztül fordulhatnak a szervezethez (ngysz@gyermekmento.hu).