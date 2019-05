Első említésük 1578-ból való egy Szászné árnyéka erdőrész cseréjéről szóló okiratban, a helynevet ma is ismerik a dálnokiak. Orbán Balázs A Székelyföld leírásában említi, hogy midőn Báthori István a lengyel királyság trónjának elfoglalására ment, dálnoki darabontok csoportja kísérte, amelynek Péter Simon volt a vezetője. Ennek az eseménynek az emlékét őrzi jelenleg is a falu határában a Darabontok erdeje, amelyet a fejedelem ajándékozott Péter Simonnak. 1614-ben dálnoki Péter Péter, Tamás és György felesküdött Rudolf király hűségére, Péter Ferenc pedig 1665-ben címeres nemeslevelet kapott Apafi Mihály fejedelemtől. Az erdőadományozás is azt bizonyítja, hogy a székelyek nemcsak úgy, ajándék fejében, hanem hűséges szolgálatuk után részesültek adományokban, kaptak nemeslevelet és családi címert is.

A naplóíró Péter Gerő református pap

A Péter família családfáját többen is összeállították. Nekünk a Sepsikőröspatakon élő Zsigmond Sándorné Péter Ildikó mérnök-tanár, adatközlőnk tulajdonában levő példányt volt alkalmunk megtekinteni. A szétszóródott család leszármazottjai más-más településeken élnek, az ősi fészekben, Dálnokon megfogyatkoztak, egyetlen család viseli a Péter nevet. Több okból (és helyszűke miatt) három családi ágat mutatunk be, amelyek férfiúi és női ágon is ennek a családnak a képviselői.

Az első ág Péter Antal (1757–1835) pávai református pap Antal nevű étfalvi lelkész fiának a fiáé, Péter Károly (sz. 1834) szörcsei református esperes-lelkészé. Az ő gyermeke volt Péter Mózes (1870–1930), a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium igazgató-tanára. Az algimnázium, a székelyudvarhelyi kollégium diákjaként nyert filológus diplomát a kolozsvári tudományegyetemen (1895). 35 évig szolgálta a Mikó-kollégiumot, amelyből 14 évig töltötte be nagy tisztelettel övezve az igazgatói állást. 23 évig volt a Székely Nemzeti Múzeum őre. Gazdag vallástörténeti kutatómunkát végzett, szerkesztette a kollégiumi értesítőket, évkönyveket, részletes tanulmányt írt a reformáció történetéről. Fia, Péter László a Mikó-kollégium diákjaként a rövidtávfutás bajnokaként vett részt az 1928-as amszterdami olimpián, atlétikai versenyeken nyert érmeivel és kupáival tűnt ki.

Zsigmondné Péter Ildikó, az adatközlő

A család második ágába a kollégiumi igazgató Péter Mózes testvéröccsének, Péter Lajosnak a dédunokái tartoznak: a Bikfalván élő Péter Alpár (sz. 1976) és a Temesváron alkotó Péter Attila (sz. 1979) kortárs testvér képzőművészek. Alpár három kisgyermeke – Bercel Regő, Árnika és Simon – a dálnoki Péter-családfa zsenge rügyei.

Péter Alpár képzőművész

A harmadik ág is élő. Ide tartozik Péter Gergely étfalvi földbirtokos fia, Péter Gerő (1879–1853) keresztvári és étfalvi református lelkipásztor és naplóíró. Az ő unokája Péter Ildikó adatközlőnk, a családfakutató, és első unokatestvére, Szőts Levente (1951) Étfalván élő nyugalmazott testnevelő tanár, Szőtsné Péter Dóra leányágra szakadt fia.