TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház nagytermében május 16-án, csütörtökön, 18-án, szombaton és 19-én, vasárnap 19 órától Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél (Molnár Ferenc Az üvegcipő című drámája alapján írta és rendezte: Radu Afrim).

12. VIGADÓ AKADÉMIA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében május 17-én, 18-án és 19-én 19 órától Hogyan fogyj le gyorsan... címmel Barabás Zsolt Adorján tart előadást. A belépés ingyenes.

Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban május 14-én, kedden 18 órától a Balassi Intézet szervezésében Szederkényi Olga szerkesztő bemutatja a Konyhaszótár, avagy Alexandre Dumas Irodalmi Szakácskönyv című kötetet.

Zene

RÁKÁSZ GERGELY orgonaművész Lords of the Organ III. (Bach, Vivaldi, Italy) című koncertje Kovásznán a belvárosi református templomban május 15-én, szerdán 19.30-tól hallható (jegyár: 15 lej felnőtteknek, 5 lej diákoknak). Helyfoglalás a kovásznai művelődési ház jegyirodájában 7.30–15 óráig (telefon: 0267 340 394, 0744 364 250).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 16.45-től Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, román felirattal; 17 órától A művészet templomai – Caravaggio: Vérről és lélekről – olasz ismeretterjesztő film, román felirattal; 18.45-től Fej és írás – román–cseh filmdráma, románul beszélő; 19 órától Miután – amerikai romantikus dráma, magyarul beszélő; 20.30-tól Sarkvidék – izlandi thriller, román felirattal; 21 órától Miss Bala – amerikai thriller, román felirattal. Szerdán: 16.30-tól Így neveld a sárkányodat 3. – amerikai animációs családi film, magyarul beszélő és Manu, a legsirályabb fecske – német animációs film, románul beszélő; 18.15-től Egri csillagok – magyar történelmi kalandfilm, román felirattal; 18.30-tól Csaló csajok – amerikai vígjáték, román felirattal; 20.15-től Bosszúállók: végjáték – amerikai fantasztikus akció kalandfilm, román felirattal; 21 órától Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, román felirattal. Csütörtökön: 16.30-tól Manu, a legsirályabb fecske, magyarul beszélő és Edmond – Cyrano, szerelmem – francia életrajzi, történelmi film, román felirattal (AP-12); 18.30-tól Két lépés távolság, magyar felirattal; 18.45-től Sztrájk a gyárban – francia filmdráma, román felirattal; 20.45-től A lángoló fiú – amerikai horrorfilm, román felirattal; 21 órától Játékosok – francia filmdráma, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

SZENTSÉGIMÁDÁS. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma 21 órától kezdődik az éjszakai szentség­imádás, amely éjfélkor szentmisével ér véget.

Képernyő

RTV1 – MAGYAR ADÁS. Ma 15 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * Ha valaki Torján megkérdez egy helybelit a közeli Bálványos váráról, tíz esetben alighanem mind a tízszer a Jókai Mór által feldolgozott legendát mondják el neki. Pedig hát... a választ a Jókai és Erdély című sorozat második részében láthatják. * Versfaragónak tartja magát Ferencz Imre író, szerkesztő, publicista, a csíkszeredai Hargita, majd Hargita Népe napilap volt munkatársa. Érdekes pályájáról, verseiről, újságírásról és az életéről hargitafürdői nyaralójában mesélt.

Tortoma Önképzőkör

Május 14-én, kedden 19 órától a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Erdélyi Alpok – Kalandozások a Déli-Kárpátokban címmel Székely Árpád földrajztanár (Székelyudvarhely) tart vetített képes előadást. A helyszínen megvásárolhatóak lesznek az előadó közelmúltban megjelent kötetei. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utca 20. szám alatti Sensiblu 3 (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–15 óráig Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. úti 12-es tömbház B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L és M lépcsőházában, a 18-as tömbház E, F, G, Ja, Jb, K, L, N és O lépcsőházában, a 15-ös tömbház D, E, F, L és M lépcsőházában, a hozzájuk tartozó kereskedelmi egységeknél és a Sport utcai 2/A és 2/B magánházban javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást.

ÁRAMSZÜNET. Kézdiszentkereszten a héten naponta 9–17 óráig, Ozsdolán keddtől péntekig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

BESZÉLGETÉS SHAKESPEARE-RŐL. Május 14-én, kedden 19 órától a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum dísztermében dr. Kovács Levente rendező, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem volt dékánja és dr. Nagy Attila egyetemi tanár, Shakespeare-kutató nyilvánosan beszélget Szabadon Shakespeare-ről címmel. Moderátor: Tulit Éva színésznő. A vitát nyílt beszélgetés követi. Várnak minden művészetkedvelőt. A belépés díjtalan.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra. Még lehet jelentkezni a június 2–9–16-ai, szeptember 8–15–22-ei csoportokba. Érdeklődni a Lábas Házban levő székházban vagy a 0267 318 160-as telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Bikfalván és Vesszőstelepen, kedden Szentivánlaborfalván a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).