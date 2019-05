Az iskola amfiteátrumában lezajlott ismertetőn a svájci önkéntesek – akiket szó szerint a tetőről kellett lecitálni –, a helybeliek, hazai és svájci támogatók mellett jelen volt Daniela Bartoş volt egészségügyi miniszter, a tanügyminisztérium képviseletében Iuliana Mayla Vartic vezérigazgató, továbbá Marcela Stefu, a háromszéki tanfelügyelőség aligazgatója is. Gyerő József polgármester különleges eseményként méltatta a projektet, amelyet „lehet sikerként, jó együttműködésként is értelmezni, hiszen mindez fedi a valóságot” – domborította ki a városvezető.

Az előzményekről szólva elmondta, Daniela Bartoş még tavaly ismertette vele a Lyceum Alpinum önkénteseivel való együttműködés lehetőségét, amelynek során kovásznai közlétesítmények felújítását végeznék el a svájciak. Sok rossz tapasztalata volt, így előre nem is hitt az együttműködés megvalósításában – vallotta be Gye­rő –, de a beszélgetést követően megjelentek a svájciak és tereplátogatást tartottak a városban. Felmerült, hogy első lépésként az Orbán Balázs Általános Iskola tetőzetét újítanák fel, ezt követően az Avram Iancu-iskola födémét cserélnék ki, majd – ha lesz rá lehetőség – a csomakőrösi tanodán is dolgoznának. Közben az Orbán Balázs-iskola teteje sürgős beavatkozásra szorult, így a javítást a helyi költségvetésből finanszírozták.

A svájciak időközben felméréseket végeztek a vajnafalvi iskolán, nemrég meghozták a svájci, illetve temesvári támogatók által biztosított szükséges építőanyagot is, majd nekiláttak a munkának. A tető- és ablakcsere hozzávetőleg 50–60 ezer euróba kerül. A kovásznai városháza a maga során a szükséges faanyaggal, az önkéntesek elszállásolásával, étkeztetésével, a helyi támogatók, a szülői közösség pedig mintegy 10–15 ezer euró értékben járul hozzá a kivitelezéshez. Kiváló projektről van szó, jó a helybeliek hozzáállása, egy héten belül be is fejezhetik a munkát – részletezte Gyerő.

A Lyceum Alpinum igazgatója, Christoph Wittmer felszólalásában elsősorban a helyiek, az iskola közösségének hozzáállásáért, a jó fogadtatásért mondott köszönetet. Egy dolog nem volt rendben: érkezésük óta folyamatosan esik az eső, hideg van, egyetlen nap volt napsütés – jegyezte meg viccesen. Az iskolája filozófiájának része, hogy a diákok tapasztalják meg az együttműködést, az önkéntességet, azt, hogy így lehetnek eredményesek, hasznosak – fogalmazott. Az általa vezetett csoportról elmondta: hihetetlenül jól dolgoznak, diákok, tanárok, mesterek egyaránt. Peter Frehner projektvezető – aki már több romániai projektben is részt vett – úgy fogalmazott, negyvenéves pályafutása során ez a legjobb csoport, amellyel dolgozhatott.

A vajnafalvi iskola igazgatója, Henorel Olărescu beszédében hangsúlyozta: már hét-nyolc éve szerették volna, hogy kicseréljék a nagyon rossz állapotban lévő tetőt. Erre nem volt anyagi lehetőségük, így csak kisebb munkálatokat végezhettek el. Most – a svájciaknak köszönhetően – teljesült ez az álom – mondta. Köszönetképpen az igazgató minden önkéntest díszoklevéllel tüntetett ki.