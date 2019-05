Nagyszerűen kezdődött a mérkőzés a Bunduc–Stanciu (Vârtosu, 60.), Păun, Cîrstian, Gajdó, Gazda, Ştefănescu, Ghinea, Gáll (Esztolyka, 77.), Veress Zs. (Hornea, 86.), Tompa (Veress B., 46.) összetételű kézdivásárhelyi csapat számára, ugyanis már a 42. másodpercben vezetéshez jutott. A felső-háromszéki együttes gyakorlatilag az első támadását gólra váltotta, Marius Ştefănescu bal oldali beadását Gáll Attila lőtte a hosszú sarokba (0–1). A házigazdák részéről hamar érkezett a válasz, az 5. percben egy szöglet után kiegyenlítettek, Tudor Zaremba fejelt védhetetlenül a hálóba (1–1). A három pontra pályázó kék-fehér mezesek a folytatásban is támadó szellemben játszottak, Ghinea Hunor és Gáll is közel járt a gólhoz, viszont mindkétszer nagyot védett a hazai kapus. A vendégek mezőnyfölényüket a 41. percben váltották gólra, Nicolae Păun félpályánál szerzett labdát, majd a tizenhatos vonalnál lepasszolt Ştefănescu irányába, aki kicselezte a védőket, és a kapus eszén is túljárt (1–2).

A második játékrészben hosszú, előreívelt labdákkal próbálkozott a moldvai gárda, Gabriel Bunduc kapus két látványos védést is bemutatott. A 63. percben a céhes városi labdarúgók harmadik találatukat is megszerezték, Gáll jobb oldali beadását a jól érkező Veress Zsombor fejelte a hálóba (1–3). A folytatásban Ştefănescu és Ghinea is hatalmas helyzetet hagyott ki, a ráadásban viszont Irinel Pătraşcu révén szépített a hazai csapat, beállítva a végeredményt (2–3). A Kézdivásárhelyi SE idénybeli kilencedik győzelmét ünnepelhette, pénteken pedig a Sănătatea Darabani ellen lép pályára a Sinkovits Stadionban, majd az utolsó fordulóban a Ceahlăul Piatra Neamț otthonába látogat.

További eredmények: Râmnicu Sărat–FC Botoșani II. 1–0, Bucovina Rădăuți–Șomuz Fălticeni 1–0, Ceahlăul Piatra Neamț–Foresta Suceava 1–2, Știința Miroslava–Metalul Buzău 0–0, Galaci Oțelul–Sporting Liești 1–1, Gloria Buzău–Focșani 2–1, a Sănătatea Darabani állt.

A rangsor:

1. Gloria 23 4 0 77–15 73

2. Rădăuţi 17 3 6 47–17 54

3. Oţelul 15 5 6 43–25 50

4. Miroslava 15 2 9 38–29 47

5. Focşani 13 7 6 40–23 46

6. Suceava 13 7 6 47–35 46

7. Metalul 11 6 9 36–32 39

8. Ceahlăul 10 5 12 34–32 35

9. Lieşti 10 4 12 36–34 34

10. KSE 9 4 13 41–48 31

11. Paşcani 7 4 15 29–41 25

12. Fălticeni 7 4 15 25–53 25

13. Botoşani 7 3 16 28–45 24

14. Rm. Sărat 4 6 16 21–47 18

15. Darabani 2 2 22 20–86 8

A 29. forduló programja:

* pénteken Kézdivásárhelyi SE–Sănătatea Darabani, Șomuz Fălticeni–FC Botoșani II.

* szombaton Galaci Oțelul–Râmnicu Sărat, Sporting Liești–Știința Miroslava, Metalul Buzău–Pașcani, Foresta Suceava–Gloria Buzău, Focșani–Bucovina Rădăuți, a Ceahlăul Piatra Neamț szabadnapos.