A Sepsi-SIC kihasználta a hazai pálya előnyét és megnyerte a 2018–2019-es női kosárlabda Nemzeti Liga döntőjének első két mérkőzését. A Zoran Mikes irányította zöld-fehérek pénteken tizenkét (66–54), míg vasárnap nyolc ponttal (57–49) bizonyultak jobbnak a Szatmárnémeti VSK együttesénél. Mindkét szentgyörgyi találkozó kiélezett csatát hozott, a győzelmet pedig az az alakulat gyűjtötte be, amely kevesebbet hibázott és jobban védekezett. A párharc most átköltözik a határ menti városba, ahol csütörtökön rendezik meg a finálé harmadik meccsét, s ha szükséges – de reméljük, hogy erre nem kerül sor –, szombaton ismét megmérkőzik egymással a pontvadászat két legjobb csapata.

Jobban védekezve nyertek a zöld-fehérek

A döntő pénteki meccsét Zoran Mikes a következő ötössel kezdte: Annemarie Gödri-Părău, Demeter Nóra, Jovana Pašić, Marina Solopova és Kristina Higgins. Válaszként Miguel de Jesús López Alonso, a szatmári vendégcsapat edzője Promise Amukamarát, Kádár Annamáriát, Andreea Huțanut, Andra Mandachét és Brittany Densont küldte pályára. A feldobás után a zöld-fehérek támadhattak elsőnek, és Higgins volt eredményes. A folytatásban Denson és Mandache pontozott (2–4), ám 44-es számú beállósunk gyorsan egyenlített (4–4). A következő percek már a hazai lányokról szóltak, akik Solopova és Pašić tripláinak is köszönhetően az 5. percig tízpontos előnyt dobáltak össze (14–4). Szatmári időkérés után Denson célzott pontosan távolról (14–7), és úgy tűnt, magukra találtak a határ mentiek. Csak pillanatnyi volt a fellángolásuk, mivel a negyed végi játékot már ismét a SIC-es lányok irányították (21–9).

A második játékrész rajtját is a mieink kapták el jobban, akik egy laza 7–0 után már 19 ponttal vezettek (28–9). A hat perce tartó szatmári kosárcsendet Denson törte meg, aki a büntetővonalról dobott két kosarat (28–11). A 15. percben szentgyörgyi időkérés miatt állt a játék (32–15), ami után újra csak a vendégek pontoztak (32–20). Kristina Topuzović kosarára Denson válaszolt egy triplával, amire a zöld-fehérek edzője time-outot kért (34–23). Az első félidő hajrájában ismét Denson szerzett büntetőből újabb pontokat a VSK együttesének, majd Huţanu hárompontosával már csak mínusz hétben volt a Szatmár (34–27). Az első 20 perc utolsó pontszerzője Topuzović volt, s a Sepsi-SIC kilencpontos előnynél vonult szünetre (26–27). Az elvesztett második negyed ellenére jól működött a házigazdák védelme, hiszen a vendégek mindössze három akciókosarat hoztak össze, a többi pontot büntetőből sze­rezték.

A térfélcsere után folytatódott a roppant taktikus játék, a csapatok pedig kőkeményen védekeztek. Amukamara kosaraira Gödri-Părău felelt, ezután egyszer Solopova, majd Denson is hárompontossal borzolta a kedélyeket (42–34). Mîrne-Nagy Ildikó is kosárral kapcsolódott be a pontgyártásba, de szerencsére az egyre jobban játszó szatmáriak nem tudtak túlzottan közel kerülni (48–40). Az utolsó negyed is kiegyensúlyozott és kiélezett csatát hozott. Topuzović egymás után kétszer zörgette meg a szatmári hálót, és máris 10 pont fölött volt a két csapat közötti különbség (53–40). Mandache irányításával azonban a VSK-nak sikerült feljönnie öt pontra (55–50), s egy pillanatra úgy tűnt, meg tudják fordítani a mérkőzést. Szerencsénkre a remek napot kifogó Pašić és Solopova megőrizte hidegvérét, s két újabb szentgyörgyi kosár után megnyugtató távolságba került a Sepsi-SIC (59–50). López Alonso mester időkéréssel próbálta megtörni csapatunk jó ritmusát, de nem sikerült, sőt, Anca Șipoș duplájával és Pašić újabb kosarával már 14 ponttal vezetett a Sepsi-SIC (64–50). A véghajrában következett egy újabb szatmári time-out, amely után Mandache szerzett pontot, a mérkőzés végét jelző dudaszó pedig 66–54-es eredménynél szólalt meg. A zöld-fehérek fegyelmezettebb játékuknak és jobban záró védelmüknek köszönhetően nyerték meg a döntő első összecsapását, és így jobb morállal várták a tegnap esti találkozót.

A pénteki meccs legeredményesebb játékosát a Sepsi-SIC adta, hiszen Solopova 17 ponttal járult hozzá csapata diadalához, ám együttesünk többi tagja is kivette a részért a bajnoki címvédő tizenkét pontos sikeréből. A túloldalon Denson jeleskedett, miután 16 egységgel iratkozott fel a pontszerzők listájára.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, döntő – 1. mérkőzés: Sepsi-SIC–Szatmárnémeti VSK 66–54 (21–9, 15–18, 12–13, 18–14) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 1700 néző. Vezette: Dragoș Nicolae, Alexandra Stan, Șerban Rașoga. Sepsi-SIC: Pašić 12/6, Demeter 4, Solopova 17/9, Gödri-Părău 4, Higgins 7–Mîrne-Nagy 2, Șipoș 3/3, Topuzović 15/9, Slamová 2, Kovács. Edző: Zoran Mikes. Szatmárnémeti VSK: Amukamara 8, Kádár 2, Mandache 14/6, Denson 16/9, Huțanu 7/3–Lloyd, Pane, Uiuiu, Oláh 4, Tavić, Pop, Baltić 3. Edző: Miguel de Jesús López Alonso. Kipontozódott: Amukamara (40.).

A második meccsét is behúzta a Sepsi-SIC

Tegnap Zoran Mikes a pénteki kezdőcsapatát, azaz Annemarie Gödri-Părău, Demeter Nóra, Jovana Pašićot, Marina Solopova és Kristina Higgins ötösét küldte újra a pályára, míg a túloldalon Miguel de Jesús López Alonso egy helyen változtatva Promise Amukamarával, Kádár Annamáriával, Andra Mandachéval, Brittany Densonnal és Dlesha Lloyddal vágott neki a döntő második párharcának. A feldobásnál a szatmárnémetiek hozták el a labdát, majd ki is hagyták első támadásukat. Pašić egy triplával indította a pontgyártást, amire Amukamara felelt (3–2). A következő percekben Solopova két triplájának is köszönhetően a mieink összehoztak egy 13–0-s rohamot (16–2), s úgy tűnt, ez a meccs is a pénteki forgatókönyv szerint fog lezajlani. Sajnos, nem így történt... A VSK öt perce tartó kosárcsendjét Mandache törte meg, s az időközben beállt Andreea Huțanu kosara zárta az első negyedet (16–6). A második játékrészt a vendégek kapták el jobban, akik Mandache, Denson és Matea Tavić pontjaival a 14. percben átvették a vezetést (16–17). Egy perccel később a Sepsi-SIC részéről Higgins volt először eredményes (18–17), de Mandache újabb duplát süllyesztett el (18–19). A válasz Solopovától érkezett, miután távolról célzott pontosan, és Gödri-Părău kosarával máris plusz négyben volt a SIC (23–19). A szatmári időkérés nem törte meg a hazai csapat lendületét, Pašić újra büntetett (25–19). Huțanu hárompontosával 3 pontra jött fel a vendégcsapat (25–22), ám a félidő hajrájában mi játszottunk jobban, és „megnyugtató” előnnyel vonultunk szünetre (30–22).

A harmadik negyed első két percében hat triplát hoztak össze a csapatok, kettőt mi és négyet a szatmáriak (40–34), s egyre kiegyensúlyozottabbá és kiélezettebbé vált a küzdelem. Bő ötpercnyi ádáz csata és Tavić elképesztő hárompontosa után 44–40 volt az állás, és a hazaiak szempontjából rezgett a léc. Ekkor Higgins nyugtatta le a kedélyeket, majd Pašić tett pontot a szakasz végére (48–40). Az utolsó játékrész elején mindkét oldalon maradtak ki ziccerek, Gödri-Părău pedig a büntetővonalról volt eredményes (50–40). Újabb pontcsendes percek következtek, ezt Denson duplája törte meg, amire Zoran Mikes időt kért (50–42). A zöld-fehérek edzője nem tudta kellően felrázni csapatát, Solopova szabálytalankodott Amukamarával szemben, a szatmári pedig büntetett (55–44). A folytatásban Demeter adott el egy labdát, ám a vendégek nem tudták ponttal zárni a támadásukat és Pašić kosarával újra nyolccal ment a Sepsi-SIC (52–44). Mandache duplájával ismét hatpontos volt a VSK hátránya (52–46), majd gyors kosárváltás után 54–48-ra alakult az állás. A 39. perc elején kipontozódott Higgins, és a szatmáriak lépéselőnybe kerültek. Szerencsére nem tudtak élni ezzel, és mivel a záró dudaszó előtti másodpercekben higgadtabban játszottunk, 57–49-re nyertük a finálé második összecsapását.

A találkozó legeredményesebb játékosa a Sepsi-SIC csapatkapitánya, Gödri-Părău volt, aki 20 ponttal vette ki részét a zöld-fehérek vasárnapi diadalából. Mellette Higgins (10 pont és 11 lepattanó) és Solopova (11 pont és 10 lepattanó) is dupla duplával zárt, akárcsak Mandache (13 pont és 10 lepattanó), amivel a szatmári gárda legjobbja lett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, döntő – 2. mérkőzés: Sepsi-SIC–Szatmárnémeti VSK 57–49 (16–6, 14–16, 18–18, 9–9) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Több mint 1700 néző. Vezette: Laurențiu Grigoraș, Sorin Drugău és Marius Ciu­lin. Sepsi-SIC: Pašić 16/3, Demeter, Solopova 11/9, Gödri-Părău 20/6, Higgins 10–Mîrne-Nagy, Șipoș, Topuzović, Slamová, Kovács. Edző: Zoran Mikes. Szatmárnémeti VSK: Amukamara 11/6, Kádár, Mandache 13/3, Denson 9/3, Lloyd–Huțanu 5/3, Pane, Uiuiu, Oláh 2, Tavić 8/6, Pop, Baltić 1. Edző: Miguel de Jesús López Alonso. Kipontozódott: Higgins (39.).