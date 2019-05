A bejelentett halasztás ellenére vasárnap délután több ezren vettek részt az Úzvölgye törvénytelenül átalakított magyar katonai temetőjében tartott ökumenikus istentiszteleten, és kiáltották egymás kezét megfogva: Ne bántsd a magyart! Az összekapaszkodásra és a közös felkiáltásra Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi unitárius lelkész szólította fel az összegyűlteket. Az ökumenikus istentiszteletre egy civilekből és önkormányzati vezetőkből álló kezdeményező bizottság hívta mindazokat, akikben megütközést keltett, hogy az első világháborús sírkertben a Kárpátok keleti oldalán fekvő Dormánfalva önkormányzata román parcellát alakított ki, amelyben – részben magyar katonák sírjaira – ismeretlen román katonák beton keresztjeit állította fel. Korábban az RMDSZ csíki képviselői a beton keresztek mellé ágakból állítottak kereszteket, amelyekre felírták az ott nyugvó magyar katonák neveit. A szertartás ideje alatt huszár hagyományőrzők álltak díszőrséget a meggyalázott magyar sírok mellett.

Mint ismert, Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki az első világháborús osztrák-magyar sírkertben, melyen félszáz beton keresztet és egy emlékművet állított fel, ezek felavatását május 17-re hirdette meg. Dormánfalva polgármestere szombaton közölte: halasztják az eseményt, az emlékműavatás új időpontját később fogják kijelölni és nyilvánosságra hozni. A polgármester az európai parlamenti választások kampányára hivatkozott. Kijelentette: azt szeretné, hogy az esemény örömet okozzon mindenkinek, akinek hősi halottai nyugszanak a temetőben. Constantin Toma azt is közölte, hogy döntését sajtótájékoztatón jelentette be szombaton. A Dormánfalvi polgármesteri hivatal honlapján azonban még vasárnap is a május 17-re kijelölt emlékműavató meghívója jelent meg a főoldalon.

A polgármester azt követően döntött a halasztásról, hogy korábban a kulturális minisztérium arról tájékoztatta, az általa vezetett önkormányzat elmulasztotta a kérni a kulturális tárcának az emlékmű művészi koncepciójára vonatkozó jóváhagyását, annak hiányában nincsen törvényes lehetősége a köztéri emlékmű felavatására. Korábban az Állami Építkezési Felügyelőség is figyelmeztette Bákó megye prefektusát arra, hogy Dormánfalva polgármesteri hivatala törvénytelenül állította ki az úzvölgyi katonatemető román parcellájának a létrehozását lehetővé tevő építési engedélyt. A hatóság felszólította Bákó megye prefektusát, hogy mérlegelje az építési engedély megtámadását a közigazgatási bíróságon. A közigazgatási per automatikusan felfüggesztené az építési engedély hatályát, és a jogerős ítéletig érvénytelenítené az okmányt.

Egy csíkszeredai rendezvényen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök ismét kitért az úzvölgyi helyzetre, és kijelentette: a hét során a román kormányfővel, a parlament két házának elnökével, a belügyminiszterrel és a kulturális miniszterrel is tárgyalt a Csíkszentmárton községhez tartozó temető illetéktelen átalakításáról. „A háborúkban elesett román katonák emlékének sem tesz jót, hogy a róluk megemlékező betonkeresztek alatt magyar katonák nyugszanak. Ez kegyeletsértés, ez elfogadhatatlan” -- idézte a politikust az RMDSZ szombati hírlevele. Kelemen Hunor a román hatóságokkal folytatott találkozókon és megbeszéléseken azt kérte: május 17-én ne szenteljék fel a román katonáknak emléket állító parcellát, és elmondta, a hatóságoknak felelősségük van az emléksértés megfékezésében.

Közeben a Transindex.ro portál pénteken a magyar hadisírok, katonai temetők, emlékművek gondozásával megbízott, a magyar Honvédelmi Minisztérium alá tartozó Honvédelmi Intézet és Múzeum (HM HIM) álláspontját is ismertette az úzvölgyi temetőátalakítás kérdésében. Ebből az derül ki, hogy a HM HIM már április 8-án felvette a kapcsolatot a román Védelmi Minisztérium illetékes osztályával, sérelmezte a hadisírok gondozására vonatkozó két ország közötti egyezmény megsértését, és kérte a munkálatok leállítását.