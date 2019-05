Talán meglepő, de Alexandre Dumas nem a testőrök kalandjait elmesélő, hihetetlenül népszerű könyveit tartotta élete főművének, de még csak nem is Monte Cristo grófja című regényét, hanem irodalmi szakácskönyvét. A mű Nagy Konyhaszótár címmel jelent meg először Párizsban 1873-ban. Magyarra sokáig nem fordították le, még rövidítve sem. Az első válogatás 2014 karácsonyára jelent meg. Olvashatjuk benne a magyar bárány, a bécsi kuglóf, az erdélyi medvesonka, az orosz sörleves, a német savanyú káposzta, a krakkói ökörszáj, a milánói borda, de akár a nagy francia húsleves, a jércemell suprême, a caeni pacal, a pulyka-salmis, a csirke-frikasszé, a királyi buggyantott tojás és a macaron receptjét is. A kiapadhatatlan étvágyú írófejedelem minden receptnél elmeséli odaillő kulináris kalandjait is. A könyvet Alexandre Dumas grandiózus gasztronómiai bevezetővel indítja, amelynél frappánsabb és izgalmasabb konyhatörténeti áttekintés talán még soha nem született. Romantikus, áradó stílusánál csak pikáns humora magával ragadóbb. Ismert, hogy Dumas maga is sokat és igen jól főzött. Korabeli magyar vendégei is voltak például Bulyovszkyné Szilágyi Lilla színésznő, a vad gróf, Teleki Sándor és Liszt Ferenc személyében, de vacsorázott nála George Sand is. A könyv alapmű, sőt, ahogy Dumas életrajzírója mondja: gasztronómiai katedrális.

Zene

RÁKÁSZ GERGELY orgonaművész Lords of the Organ III. (Bach, Vivaldi, Italy) című koncertje Kovásznán a belvárosi református templomban szerdán 19.30 órától hallható (jegyár: 15 lej felnőtteknek, 5 lej diákoknak). Helyfoglalás a kovásznai művelődési ház jegyirodájában 7.30–15 óráig (telefon: 0267 340 394, 0744 364 250).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.45-től Két lépés távolság – amerikai romantikus dráma, román felirattal; 17 órától A művészet templomai – Caravaggio: Vérről és lélekről – olasz ismeretterjesztő film, román felirattal; 18.45-től Fej és írás – román–cseh filmdráma, románul beszélő; 19 órától Miután – amerikai romantikus dráma, magyarul beszélő; 20.30-tól Sarkvidék – izlandi thriller, román felirattal; 21 órától Miss Bala – amerikai thriller, román felirattal. Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órától Erdélyi Alpok – Kalandozások a Déli-Kárpátokban címmel Székely Árpád földrajztanár (Székelyudvarhely) tart vetített képes előadást. A helyszínen megvásárolhatóak az előadó közelmúltban megjelent kötetei. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

IMALÁNC A MAGZATOKÉRT ÉS EGYÉNI GYÓGYULÁSOKÉRT. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban is folytatódik a kilenc hónapos imalánc a magzatokért és az egyéni gyógyulásokért. Május 14., 15., 18., 20. és 22-én reggel 7 órától, 16., 17., 22., 23-án pedig 18 órától lesznek szentmisék.

PÜNKÖSDI BÚCSÚ. Június 9-én, pünkösd szombatján tartják a csíksomlyói búcsút. Sepsiszentgyörgy katolikus plébániái autóbuszokat szerveznek a zarándoklatra. Érdeklődni, iratkozni a plébániai irodákban lehet.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdiszentkereszten a héten naponta 9–17 óráig, Ozsdolán péntekig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

BESZÉLGETÉS SHAKESPEARE-RŐL. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum dísztermében ma 19 órától dr. Kovács Levente rendező, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem volt dékánja és dr. Nagy Attila egyetemi tanár, Shakespeare-kutató beszélget Szabadon Shakespeare-ről címmel. Moderátor: Tulit Éva színésznő. A vitát nyílt beszélgetés követi. Várnak minden művészetkedvelőt, a belépés ingyenes.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra. Még lehet jelentkezni a június 2–9–16-ai és a szeptember 8–15–22-ei csoportokba. Érdeklődni a Lábas Házban levő székházban vagy a 0267 318 160-as telefonon lehet.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774; facebook: @liveartdancestudio.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukor- és koleszterinszintet méretni.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától step­aerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. Sepsiszent­györgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Szentivánlaborfalván, szerdán Maksán és Sepsibesenyőn a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Nicolae Iorga utca 20. szám alatti Sensiblu 3 (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Képző- és Fejlesztő Központban május 20-án délelőtt ingyenes szűrővizsgálatot tartanak központi idegrendszeri károsodással élő csecsemőknek, gyermekeknek és felnőtteknek. A rendelésen várnak minden olyan gyermeket, akinek szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Várnak továbbá minden olyan gyermeket és felnőttet is, akinek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodása. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban, sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, az erre kiválasztott betegek háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt Illyefalván a már eddig is kezelt betegekkel együtt május 20.–június 7. között. A szűrővizsgálaton való részvétel csak előzetes bejelentkezés alapján lehetséges, amit a 0724 266 020-as telefonszámon kell megtenni május 17-ig.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 113-as országúton Torja, Sepsibükszád, Kézdivásárhely; a 11-es országúton Nyujtód, Lemhény, Bereck, Ojtoz, Szentivánlaborfalva; a 12-es országúton Szotyor, Málnás, Mi­kóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád; illetve Sepsiszentgyörgy, Szita­bodza és Zabrató közelében mérik a járművek sebességét.