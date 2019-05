Változatos időjárás mellett szervezték meg az elmúlt hét folyamán a KSE-napok tizennyolcadik kiírását, ám ez nem szegte kedvüket a sportolni vágyóknak. A hatnapos sportesemény leglelkesebb résztvevői ezúttal is a gyermekek voltak, de mellettük az öregfiúk is megméretették magukat, családoknak is szerveztek vetélkedőt, volt bemutató és koncert is.