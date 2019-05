Székelyföld Budapesten

Kovászna megye Háromszéket mint a Kúriák földjét népszerűsítette. A kulturális és gyógyturizmus lehetőségei mellett a pápalátogatás és a pünkösd idejére szóló programokat, csomagokat is kínáltak a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület munkatársai. A Kovászna Megyei Művelődési Központ a Háromszéken fellelhető Kolonics-orgonákat mutatta be, ugyanakkor interaktív népi foglalkozásra, filmvetítésre is sor került, amelynek során a megyében fellelhető gazdag kézműves-hagyományokat lehetett megismerni. A háromnapos rendezvényen vasárnap kerültek sorra a háromszéki fellépők: a Százlábú Néptáncegyüttes, Erőss Jutka és a Harai Banda, valamint Borbáth Szilveszter vargyasi népdalénekes mutatta be produkcióját.

Kovászna megyét Gyerő József képviselte Kovászna, a mofetták és az ezer gyógyvízforrás városának polgármestereként. A megnyitón elmondott köszöntőjében felidézte a vidék két nagy szülöttje, Kőrösi Csoma Sándor és Mikes Kelemen szellemi örökségét. „Nemzetünk előtt rójuk le őszinte tiszteletünket azáltal, hogy a Székely Fesztivál apropóján újból és újból a magyar fővárosba hozzuk és megmutatjuk – ha csak töredékeiben is – annak az évezredes értékteremtő, verejtékes munkának az eredményeit, amivel a székelység felbecsülhetetlen módon gazdagította az egyetemes magyar kultúra és a többnemzetiségű Európa műveltségének tárgyi-szellemi örökségét. Egyben közösségi élményt nyújtva, elkötelezettségünkről teszünk tanúbizonyságot, hogy éltetjük, ápoljuk, utódainknak továbbadjuk az örökül kapott székely-magyar szent jussot, drága hagyatékot: az ízes beszédet, a csengő népdalt, a ropogós táncot, népviseletünket, kézműves-hagyományainkat, népi mestereink remekműveit, konyhánk ízvilágát, szellemi nagyjaink egyetemes értékű munkásságát egyaránt. Mi ma a kisebbségi lét társadalmi, gazdasági, jogi valóságának pillanatait éljük Székelyföldön, de az ősi értékrendet vallva és vállalva, belőle erőt és bizalmat merítve eltökéltek vagyunk megvívni mindennapjaink csatáit. Nagy örömmel látjuk, amint államhatárok fölötti összetartozásunk ismételt bizonyságtételeként Budapest gondosan figyel Székelyföldre, ahogy Székelyföld is reményteljesen figyel Budapestre” – fogalmazott Kovászna elöljárója, aki a jelenlevők figyelmébe ajánlotta Háromszék felbecsülhetetlen kincsesládáját.

A Hargita Megye Tanácsa alárendelt intézményeként működő Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége által szervezett bemutatkozáson idén az udvarhelyszékieké volt a főszerep, így Miklós Károly prímás és a Lelkes zenekar kíséretével az udvarhelyi díszvendégek mutatkoztak be. A Visit Harghita telefonos alkalmazást és a turisztikai programokat a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás mutatta be. Az érdeklődők főként a június 1-jei pápalátogatás és a pünkösdi búcsú alkalmával elfoglalható szálláshelyek iránt érdeklődtek.

Nagy volt a tolongás a Székely termék közösségi védjeggyel ellátott standok előtt is. Kelendőek voltak Lajos Ferenc mézei, Bálint István szörpjei és lekvárjai, Vitos István kürtőskalácsa, Orbán Melinda befőttjei és savanyúságai, de más termelők portékái is. „Beérni látszik a sok munka gyümölcse. Bár kezdetben senki nem hitt abban, hogy van létjogosultsága a Székely termék védjegynek, ma már látszik, hogy egyre több család csatlakozik a mozgalomhoz, egyre többen egészítik ki családi jövedelmüket ilyen tevékenységekből, és sokan hiszik, hogy ha jó terméket állítanak elő, abból meg lehet élni” – nyilatkozta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a fesztivál kapcsán.

A közlemény szerint Maros megye a nemrég elkészült Visit Mureş applikációt is bemutatta a Székely Fesztiválon. „Fontos és jó dolog, hogy idén is sikerült megszervezni a Székely Fesztivált Budapesten, és biztos vagyok benne, hogy a folytonosságnak köszönhetően sok a vissza­térő látogató. Egy hete készült el Maros megye turisztikai weboldala és a Visit Mureş mobilalkalmazás. Idén főként ezt a két médiaterméket népszerűsítjük itt, Budapesten, hiszen a mobilalkalmazás segítségével gyakorlatilag minden információ elérhető, ami a Maros megyébe látogatókat érdekelheti, így rövid ismertetőt nyújt több mint 170 turisztikai látnivalóról, de útvonalajánlókat, rendezvénynaptárat és étteremajánlót is tartalmaz az applikáció” – ismertette Maros megye idei kínálatát Szőcs Levente Zsolt, a Visit Mureș Egyesület menedzsere. A turisztikai kínálat mellett a Maros megyei ízeket, hagyományos termékeket, valamint népzenét, néptáncokat is bemutattak a Székely Fesztivál látogatóinak. A kulturális programokat idén a Bekecs Néptáncegyüttes biztosította, a fesztivál első estéjén új produkciójukat, az Esszencia című előadást mutatták be.