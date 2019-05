Hasznos szakmai út

Kitűnő volt az erdővidéki gazdák hozzáállása, pozitívan mérték fel a lehetőséget. Lényegében azért mentek, hogy tájékozódjanak a gép- és fajállatkínálatról, árajánlatokat szerezzenek be a de minimis támogatás elnyeréséhez – mondta el érdeklődésünkre Nagy István falugazdász.

Nagy Károly mezőgazdasági eszközöket szeretne vásárolni a de minimis támogatásból. A hódmezővásárhelyi kiállításon sikerült előnyös árajánlatokat beszereznie. Forgóboronát, körbálázót, legelőpucoló gépet, szippantót, forgóekét és traktort kíván beszerezni – tudtuk meg. A traktorvásárlás prioritásként szerepelt a kiállításra látogató erdővidékiek körében. Tetszésüket leginkább egy lengyel gyártmányú, 50 lóerős traktor nyerte el. A keskeny gumikkal felszerelt erőgép kitűnően használható a burgonyatermesztésben, permetezéshez, szálastakarmány készítéséhez.

Hasznos volt a kiállítás megtekintése – mondta el érdeklődésünkre Bocskor László nagybaconi gazda, a helyi közbirtokosság elnöke. Első nap, pénteken esett az eső, többen mondták, jobb volna hazamenni. Másnapra azonban kiderült az idő, mindenki jól érezte magát, jó volt a hangulat, este, hazainduláskor már senki sem sietett felülni a buszra – osztotta meg Bocskor.

Mezőgazdasági gépekből, eszközökből, felszerelésekből nagy volt a választék, a pályázatokon gondolkodó gazdák sok árajánlatot is begyűjtöttek, nemcsak gépekről, hanem tenyészállatokról is – számolt be Bocskor.

A falugazdászok a következő utat május 18-ra, szombatra tervezik. Ez alkalommal a Maros megyei Sáromberkén szervezett Agromania mezőgazdasági kiállításra viszik el az érdeklődőket, összesen 49 személyt – olyan gazdákat, akik ugyancsak a de minimis támogatásra pályáznának.

Habár már több időpont is forgott közszájon, ismereteink szerint a „15 000 eurós magyar pályázatnak” is nevezett program pályázati felhívását még ebben a hónapban közzéteszik.