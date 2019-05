Nem csökken a tej felvásárlási ára

A tegnapi tárgyalás eredményeként biztosították a gazdákat, hogy a következő időszakban nem fog csökkenni a tej átvételi ára – jelentette be Ötvös. „Fel kellett lépnünk, azt mondtuk, ha csökkentik az árat, sztrájkot szervezünk, lezárjuk a tejgyárat” – számolt be az elnök. Azt is elmondta, hogy a helyzetről tájékoztatta Petre Daea mezőgazdasági minisztert, aki támogatásáról biztosította a háromszéki tejtermelő gazdákat.

Jákó Tibor megerősítette: marad a jelenlegi ár, nem fogják csökkenteni az egységárat, ugyanannyit fognak fizetni továbbra is a tej literéért, mint a téli hónapokban. Az átlagos mennyiségen felüli tej kifizetését érintő korábbi szabály azonban továbbra is érvényben marad. Eszerint az október–április közötti időszakban leadott tej mennyisége alapján havi átlagot számítanak, a nyári hónapokban elfogadják az ehhez az átlaghoz viszonyított, plusz negyvenszázalékos többletet, ezt az alapáron fizetik ki. Az ezen felül leadott tejmennyiség literét azonban továbbra is 50 banis áron fogják kifizetni – részletezte Jákó.