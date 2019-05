Növelnék a paradicsomtermesztés támogatását

Jövő évtől a támogatási rendszert több paprikafajtára, az uborkára és a padlizsánra is kiterjesztenék – mondta Dragnea, majd arról is beszélt, hogy tárgyalt a pénzügyminiszterrel és a miniszterelnökkel arról is, hogy szubvencionált hiteleket nyújtanának azoknak a gazdáknak, akik fóliasátrakat szeretnének létesíteni. Kovászna megyében sikeres a támogatott paradicsomtermesztés. 2017-ben három gazda vett részt a programban, 2018-ban 11-en, idén már 15-en jelentkeztek – tudtuk meg Könczei Csabától, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől. A támogatás kiutalása is gördülékenyen zajlott, eddig minden jogosult megkapta a pénzét – értékelte az igazgató. Minden bizonnyal lenne kereslet a paprika, uborka és padlizsán termesztésének támogatására is. Ehhez viszont a fóliasátrak kapacitását kell növelni. Akik a paradicsom után már kaptak pénzt, azoknak könnyebb lesz, de ha az elképzelések letisztulnak, mindenképp megbeszélésre fogják hívni a fóliasátorban termesztő gazdákat – mondta Könczei.