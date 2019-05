De mi is a jellem? A bölcs könyvek szerint általános értelemben az illető gondolkodását, viselkedését, tetteit meghatározó, örökölt vagy szerzett jegyek összessége. Erkölcsi értelemben a maradandó jó tulajdonságok összessége (erények), melyek szilárdságot, következetességet és megbízhatóságot adnak. A természetes erkölcsi törvényen alapszik a pogány, Krisztus követésén a keresztény jellem. Nevelésük a szereteten alapuló erkölcsi tanítás feladata, melyet kisgyermek-korban kell megkezdeni. A jellem ellentéte a jellemtelenség, mely tulajdonság állhatatlanná és kiállhatatlanná tesz, gyengít és kizár az erkölcsi rendből. És hány ilyen vezetőt látunk ma sajnos helyi, országos és világviszonylatban is!

A jó vezetők értékelik a bölcsességet. A mai modern technológia csaknem korlátlan hozzáférést biztosít az információhoz, mely a tudást jelenti. Ám bölcsességet nem tud adni. Ezt csak úgy lehet megszerezni, ha helyesen alkalmazzuk az ismereteinket. A jó vezetők a megbízható tanácsadók javaslataira támaszkodnak. Mert egy problémának sok megoldása lehet, de egy jó vezető nem átall döntései előtt tanácsot kérni.

És a jó vezetők alázatosak is. Ma, amikor a hangos, rámenős, szókimondó emberek kapják a figyelmet, mégis van valami nagyon is tetsző azokban, akik nem magukat helyezik előtérbe, hanem feladatukat. A jó vezetők megfontoltak és így is beszélnek. Mert leírt vagy kimondott szavaink felemelhetnek vagy lerombolhatnak. A vezetők megválogatják szavaikat, hogy hatásosak legyenek, de ne is bántsanak. De tudnunk kell azt is, hogy: „az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul” (Példabeszédek könyve 10,32).

Európai uniós választás előtt állunk, mely talán az egyik legsorsdöntőbb e mérlegelésünk történetében. Most erre kell koncentrálnunk, mert döntésünk nemcsak minket érint itt, Békésen, hanem egész országunk, nemzetünk, Európa, sőt, az egész világ további sorsára is kihat. Karizmatikus vezetőnk van. Aki messze tekintő perspektívában látja sorsunkat, akit sokan tisztelnek és szeretnek, de sokan rettenetesen utálnak is, épp, mert olyan a jelleme, az intellektusa, a vezetői habitusa, a szókimondása, hogy már régen nem csak Magyarország szintjén hat politikája, hanem világszerte. Kis állam és kis nemzet vagyunk, de a vezetőnk „merjünk nagyok lenni” hozzáállása következtében mindenhol tudnak rólunk, ismernek. Kikerülhetetlen tényező lettünk így a világpolitikában.

Viselkedjünk mi is így tehát. Szavazzunk mindannyian, s jól lehetőleg. Okosan és jellemesen.