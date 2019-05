A már folyamatban lévő munkálatok esetében – így a László Ferenc, a Sas, valamint a Váradi József utcában – a kiadásokat a kivitelezőkkel való egyeztetés után az összérték kevesebb mint tíz százalékával növelték meg, ezáltal ugyanis elkerülik, hogy új közbeszerzési eljárást kelljen kiírni – mondta el érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester.

Az elöljáró egyébként a testületi ülésen azt is jelezte, hogy a Sas és Váradi József utca korszerűsítése a befejezéshez közeledik, előbbi esetében már leöntötték az első rend aszfaltréteget, tegnap a Váradi József utcában is zajlott az aszfaltozás. A László Ferenc utcát illetően az alpolgármester nagyjából egy hónapra becsülte a munkálatok befejezéséig hátralévő időt. A további három utca esetében – a Vasile Goldiș, Kökényes, Andrei Șaguna – egyelőre csak becsült költségekről lehet beszélni, mivel leszerződött, de el nem kezdett munkálatokról van szó. Az alpolgármester szerint az Andrei Șaguna utcában ezen a héten elkezdik a közművesítési munkálatokat. Tóth-Birtan Csaba elmondta, a most jóváhagyott költségmódosításokat újabbak is követik, több leszerződött, vagy közbeszerzés alatt álló utcajavítás esetében az egyeztetést még nem zárták le a kivitelezőkkel.

Az említett 114-es számú – egyebek mellett a kapzsisági adót is bevezető – kormányrendelet előírásai a városi tanintézetekkel kapcsolatos beruházásokat is érintik. Amint azt a testületi ülésen Sztakics Éva alpolgármester elmondta: a Gulliver, az Árvácska és a Kőrösi Csoma Sándor óvoda épületei esetében az energiahatékonyság javítását célzó beruházások (hőszigetelést, nyílászárók cseréjét, fűtésrendszer korszerűsítését célzó munkálatok) értékén kénytelenek módosítani. Az iskolák közül a Plugor Sándor Művészeti Líceum, valamint a Gödri Ferenc Általános Iskola esetében kellett hasonló költségváltoztatást elvégezni.

Ugyanazon rendelkezés az Orbán Balázs utcai régi óvodaépület bontását és az új óvoda építését, illetve a Szépmezőn létrehozandó óvoda munkálatait is befolyásolja, akárcsak a leendő Borvíz utcai intézményét is, amihez még csak a megvalósíthatósági tanulmány készült el. Sztakics Éva szerint a megnövekedett költségek 20 és 300 ezer lej közötti többletterhet jelentenek a városnak, a hőszigetelési munkálatok esetében – amelynek költségeit uniós forrásokból fedezi az önkormányzat – ezeket el nem számolható kiadásokként kellett beépíteni a költségvetésekbe.