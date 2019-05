Veszprémi erdészek Háromszéken

Első nap Szmolka Péter erdő- és vadgazda mérnök vezetésével a Zsombor-patak megállójánál egy fenyvesben a szálalást, a gépi fakitermelést mutatták be a vendégeknek, gépekkel vágták és hordták ki a fát, de kézi munkaerővel is be kellett segíteniük. Ezután megnézték a Szent Anna-tavat és környékét, a Mohos-lápot, majd Bálványosfürdőn az Apor lányok feredőjét. Pénteken a berecki magánerdészetet keresték fel. Dimény György erdőmérnök, a magánerdészet vezetője és munkatársai először az ozsdolai Orbaiszék 1. számú csemetekertet mutatták be veszprémi kollégáiknak, majd Vrancea megyébe mentek, ahol Pál István, az ozsdolai Láros Közbirtokosság elnöke az ezeréves történelmi határon azt is elmondta, hogy az 1968-as megyésítéssel több mint négyezer hektár erdőt raboltak el Ozsdolától, Gelencétől és Berecktől, s csatoltak át a két szomszédos megyéhez, Vranceahoz és Bákóhoz, s beszámolt arról is, hogy a román állam per útján vissza akarja államosítani az ozsdolaiak 2571 hektáros erdőjussát.