A történtekről dr. Szabó Béla, a magyar tagozat választott vezetője tájékoztatta a Maszol hírportált. Közlése szerint semmilyen javaslatukra nem volt nyitott dr. Leonard Azamfirei rektor, aki korábban kilátásba helyezte a magyar főtanszék létrehozását, de csak a jövő márciusban véget érő szenátusi tisztújítás utánra. Az intézményvezető a magyar oktatóktól azt kérte, előbb térjenek vissza a szenátusba, amelynek az üléseit már egy éve nem látogatják, a MOGYE és a Petru Maior Egyetem – szerintük törvénytelen – egyesülése miatt.

Több részletet dr. Szabó Béla nem közölt, de nem az egyetemegyesülés az egyetlen olyan döntése a rektorátusnak, amivel a magyar oktatók nem értenek egyet. Az első félévi vizsgaszesszió idején amiatt tört ki botrány, hogy több oktató szándékosan nem tartotta be a januárban megerősített új vizsgaszabályzatot, amelynek értelmében egységes tételeket kell írnia a román, magyar és angol tagozatnak. A bojkottban részt vevő oktatókat – szám szerint 29-et, közülük 26 magyar – fegyelmi bizottság elé állították, és ha ez megállapítja vétkességüket, nem kerülhetnek be ismét a szenátusba. Több diákvezető is attól tart, hogy olyan magyar oktatók kerülhetnek a szenátusba, akik a vizsgaszabályzat bojkottja esetén is megalkudtak, nem tartották be a magyar tagozati ülés határozatát, hogy csakis a régi szabályzat szerint vizsgáztatnak.

Mint ismert, a MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az egyetem román vezetése és magyar tagozata között, mert az egyetem rektorátusa nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. A magyar tagozat vezetői tavaly szeptembertől nem töltik be tisztségeiket, amíg nem születik a magyar nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító döntés. A magyar főtanszék létrehozásáról még februárban kezdődtek el tárgyalások, akkor ez a téma a magyar oktatók bojkottja és a diákok tüntetése miatt szorult háttérbe.