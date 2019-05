ÜLDÖZIK A SZOCDEMEKET? Lassan sehova sem mehet az SZDP vezérkara: miután Kolozsváron és Aradon valósággal üldözték a tüntetők Viorica Dăncilă kormányfőt és csapatát, Temesvárra pedig már be sem mertek menni, szombaton Galacon sem várták tárt karokkal, hiába volt ott vele Liviu Dragnea pártelnök is.

Az erdélyi és bánsági városoktól eltérően a kikötővárosban készültek a szocdem főnökök fogadására és az általuk szervezett nagygyűlésre: 40 mobil közvécét állítottak fel a város fogalmasabb pontjain, 23-ban még a vízellátást is biztosították. A mobilvécék azonban használhatatlanok voltak: noha áfástól 2,3 millió lejt fizetett értük az önkormányzat, ajtajuk nem nyílott, a rájuk ragasztott használati útmutató pedig tele volt helyesírási hibákkal. Galacra 30 ezer embert vártak, de ellentüntető is szép számmal akadt, alig tudták visszafogni őket a csendőrök, Liviu Dragnea is nehezen tudta túlharsogni a vuvuzelák hangját. Az SZDP elnöke meglepő következtetést vont le Viorica Dăncilă erdélyi és bánsági ámokfutásából: „Bárhova megyünk az országban, üldöz minket egy csapat semmirekellő” – mondta. Utólag azt is állította, hogy az ellentüntető fiatalok marihuánás csikkeket hagytak maguk után, botokkal és kövekkel fegyverkeztek fel, mindez pedig Iohannis államfő vezényletével és a titkosszolgálatok védelme alatt történik. Viorica Dăncilă természetesen ismét bakot lőtt, kétszer is eltévesztette a város nevét. (Főtér/Ziare.com)

DRAGNEA HISZI A MÉRGEZÉST. Liviu Dragnea SZDP-elnök szerint laboratóriumi vizsgálatok igazolják, hogy a volt erdőügyi miniszter, Doina Pană életére törtek, de a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) halogatja a nyomozást. „Doina Pană volt a legbátrabb erdőügyi miniszter. A legbátrabb miniszter! De hatalmas érdekeket sértett, mert például az általa bevezetett erdőfigyelő rendszernek köszönhetően elképesztő ütemben esett vissza az illegális fakitermelés” – jelentette ki a B1 televízióban Dragnea. A DIICOT-hoz közel álló források május 9-én közölték, hogy emberölési kísérlet és szervezett bűnözői csoport létrehozásának gyanúja miatt kivizsgálást indított, miután Doina Pană panaszt nyújtott be, azt állítva, hogy higannyal mérgezték meg. Doina Pană SZDP-alelnök 2018 januárjában egészségi okokból mondott le miniszteri tisztségéről. (Agerpres)

HIRTELEN MEGGAZDAGODÁS. Telitalálat volt – az idén először – a hatos lottó vasárnap esti sorsolásán, a nyertes szelvényt Galacon töltötték ki, tulajdonosa bruttó 4,7 millió euróval (22,2 millió lejjel) lett gazdagabb, ugyanis a nagydíj mellett 18 második, 45 harmadik és 20 negyedik kategóriás nyereményt is besepert. A szerencsejátékos összesen 140 variánst játszott meg, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy mennyit fizetett ezért. Azt viszont tudni lehet, hogy a nyereményre 25 százalékos adót kell fizessen, tehát „csak” 3,5 millió eurót (mintegy 16,7 millió lejt) kap kézhez. (Maszol)