Ropogós zöldségek, zamatos gyümölcsök hava

A friss zöldségekben bővelkedő tavasz és nyárelő méltán népszerű és kedvelt terménye a zsenge karalábé. A káposztafélék családjába tartozó zöldségnövény nyersen is igen finom, nem mellesleg B1-, B2-, B6- és C-vitaminban gazdag, ugyanakkor kalciumot, káliumot, magnéziumot, vasat és foszfort is tartalmaz. Leggyakrabban levesként vagy egytálételként kerül a családi asztalra, rendszerint valamilyen hússal töltött változatban, azonban érdemes más társításban is elkészíteni a roppanós gumókat, melyek akár könnyed salátaként vagy csőben sütve is remekül helytállnak. A szezon másik sztárja az eper, s bár az aromás hazaira picit még várni kell, a boltok és a piaci árusok is kínálják már az illatos, üde gyümölcsöt, melynek elkészítése, felhasználási módja mondhatni a végtelenségig variálható. Különösen finom, ha a szezon másik aromás – ám megosztó – termésével, a fanyar ízű rebarbarával együtt készítjük el. Íme, néhány ötlet arra, hogyan hasznosítsuk a májusi ropogós zöldségeket, zamatos gyümölcsöket a konyhánkban.

Variációk egy klasszikusra

A legismertebb karalábés étek kétségkívül a töltött változat. A háziasszonyok leggyakrabban darált sertés- vagy baromfihússal készítik el, a tölteléket általában rizzsel és dinsztelt hagymával dúsítják. A kivájt karalábékat többnyire előre főzik majd ezt követően töltik meg, de mivel a zsenge karalábé igen gyorsan puhul, ezért az előfőzés akár el is hagyható. A húsos töltelék tovább gazdagítható gombával – ebben az esetben kevesebb húst kell használnunk –, amit a hagymával együtt előbb megfuttatunk egy kis felhevített olajban, vajban. Érdemes kipróbálni a húsmentes változatot is, így könnyedebb, vitaminban dúsabb, gazdag fogást szolgálhatunk fel a családnak.

Gombás-sajtos töltött karalábé. Négy fő részére nyolc karalábét számoljunk, melyeket megtisztítunk, majd sós, lobogó vízben 15–20 perc alatt roppanósra párolunk. Amíg hűl, 20 dkg gombát megtisztítunk és apróra vágunk, majd egy csokor felkarikázott zöldhagymával együtt kevés olajon megfonnyasztjuk. Következő lépésként megmosunk, lecsepegtetünk 15 dkg rizst, majd a szokásos módon elkészítjük. A karalábék tetejét levágjuk, belsejüket kivájjuk, majd megtöltjük: a gombát és a főtt rizst összekeverjük, ha szükséges, sóval és frissen darált borssal igazítunk az ízén, hozzáadunk egy tojást, aprított petrezselyemzöldet, illetve egy nagyobb marék reszelt sajtot is. Ha kedveljük, ez utóbbi lehet markánsabb ízű, de akár füstölt is. A megtöltött karalábékat egy hőálló edénybe sorakoztatjuk, a kivájt darabokat köré tesszük, a zöldséghalmokat egy-egy kanál tejföllel leöntjük, illetve kevés reszelt sajttal megszórjuk, majd előmelegített sütőben pirulásig készítjük. Tejföl vagy sűrű joghurt kíséretében tálaljuk, aki szereti, akár kapormártást is készíthet hozzá.

Fotó: landgemachtes.de

A csőben sült karalábé akár önálló fogásként is megállja helyét, ám húsok – baromfi vagy sertés – kísérője is lehet arra az esetre, ha éppen vendégeket várunk. Előnye, hogy viszonylag gyorsan elkészül, és kevés alapanyagból is finom, laktató ételünk lesz. Négy-öt nagyobb karalábét tisztítsunk meg, csíkozzuk fel, majd forrásban lévő sós vízben néhány perc alatt kissé pároljuk meg. Nem szükséges készre főzni, hiszen az elkészítés a sütőben fejeződik majd be. Egy-két evőkanál vajat felhevítünk majd 3 evőkanál lisztet adunk hozzá. Világos rántást készítünk – közben sózzuk, borsozzuk és szerecsendióval is bőven megszórjuk –, majd folyamatos kevergetés mellett 350–400 ml meleg tejjel besamelmártássá főzzük. A leszűrt és lecsepegtetett zöldséget egy hőálló tálba vagy tepsibe simítjuk, ráöntjük a mártást és megszórjuk reszelt sajttal, forró sütőben pirosra pirítjuk. Az alaprecept tovább variálható, a karalábé előre főzött krumplival, esetleg más zöldségekkel is társítható.



Tavaszi saláta. A ropogós, friss saláták kedvelőinek egyszerű salátát ajánlunk: egy-két zsenge karalábét egy nagyobb almával és egy szál friss murokkal együtt lereszelünk. A hozzávalókat egy tálban lazán összekavarjuk, ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, rácsepegtetünk egy kevés citromlevet és olívaolajat. Megszórhatjuk friss, aprított kaporral vagy petrezselyemzölddel, gazdagíthatjuk durvára vágott dióbéllel vagy kevés mazsolával. Önmagában pirítós kenyérrel, grillezett csirkemellhez remek kísérő.



Kicsik-nagyok kedvence, az eper

Önmagában, cukrozva, tejszínhabbal, süteményben, lekvárként vagy szörpként elkészítve – az eper az egyik legsokoldalúbban felhasználható gyümölcsök közé tartozik. Jól bevált lekvárreceptje mindenkinek van, most arra adunk ötletet, hogyan használjuk fel desszertekhez.

A morzsasüti világszerte népszerű, viszonylag gyorsan és kevés hozzávalóból elkészíthető, kezdők sem tudják elrontani, s vitathatatlanul mellette szól, hogy friss gyümölcsök hasznosítására kiváló módszer. Az alaprecept mellett tojás vagy zabpehely, esetleg mandula, dió hozzáadásával sokkal ropogósabb állagú morzsát is készíthetünk. Az alaprecept: egy rész cukor, egy rész hideg, felkockázott vaj, amihez két rész liszt jár. A hozzávalókat gyorsan dolgozzuk össze, s adjunk hozzá egy csipet sót is, majd pihentessük kicsit hűtőszekrényben, mielőtt a gyümölcsökre halmoznánk. Az alábbi egyszerű és gyors receptet a cookkapitany.blogspot.com oldalon találtuk.

Epres-rebarbarás morzsasüti. Hozzávalók: 250 g liszt, 220 g kristálycukor, 200 g vaj, 100 g zabpehely, fél kg eper, fél kg rebarbara.

Fotó: cookkapitany.blogspot.com

Az epret és a rebarbarát falatnyi darabokra kockázzuk majd egy hőálló tál aljába halmozzuk. A lisztből, cukorból és vajból morzsalékos tésztát készítünk, végül hozzáadjuk a zabpelyhet is – ettől lesz igazán morzsás a tészta. Miután a keveréket a gyümölcsök tetejére morzsoltuk, sütőbe tesszük és 190 fokon legalább 25–30 percig sütjük. Desszertünk akkor van kész, ha a morzsa szépen megbarnult a tetején. Tálaláskor tejszínhabot, esetleg gombóc vaníliafagylaltot adhatunk hozzá.

Egyszerű epres sütemény. A következő recept Réka kolléganőnk remeke – beszámolója szerint számtalan alkalommal tálalható már, és nagy előnye, hogy viszonylag rövid idő alatt elkészíthető, és még sütő sem kell hozzá. Az alaprecept eperrel készül, de más gyümölccsel is kiváló.

„Egy igazán finom sütemény, amely negyedóra alatt kész van, és sütni sem kell. Vegyünk egy doboz mascarponét (250 g), körülbelül feleannyi tehéntúrót, 2 deci tejszínt, 4–5 evőkanál porcukrot, babapiskótát és gyümölcsöt. Most eperrel készítem, de próbáltam már málnával, szederrel, áfonyával, sőt, télen vegyes, sokféle gyümölccsel is.

A tehéntúrót szitán áttöröm – nem érdemes dekázni, előfordult, hogy pontosan 12,5 dekát tettem bele, de olyan is, hogy több mint 20 dekányit mértek az üzletben, ami mind belekerült, hisz csak szaporítja a masszát. Összekeverem a mascarponét, a tehéntúrót és a porcukrot, egy másik edényben habbá verem a tejszínt és hozzákeverem a túrós krémhez. Az alappal készen is vagyunk, ez azonban tovább ízesíthető, sokféle módon. Most az eper egy részét keverem bele – jó pár szemet félreteszek, hogy feldarabolva kerüljön a sütibe, pluszélményt, -élvezetet szolgáltatva. Megvan a szép rózsaszín, rendkívül ízes krémünk, most már csak össze kell állítanunk a sütit.

Használhatunk püspökkenyérformát, de egy közepes, négyszögletű jénai tál is megfelel a célnak. A tál alját bevonjuk folpackkal, s ha díszítenénk, kirakjuk karikára vágott eprekkel, majd rásimítjuk jó alaposan a krémünket. Ezután a tetejét szépen beborítjuk sorba rakott tejbe vagy eperlébe áztatott piskótával. Néhány órát pihennie kell a hűtőben, hogy megdermedjen, összeálljon, utána tálra boríthatjuk: a piskóták szolgálják az alját, a folpackot eltávolítva pedig igazán esztétikus és rendkívül finom desszertet tehetünk szeretteink, barátaink elé.”