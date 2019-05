Közhelyként emlegetjük, de hatalmas az igazságtartalma a mondásnak: annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz. És ezt sokan, egyre többen felismerik mifelénk is, hiszen az idegen, főképp a világnyelvek ismeretére egyre nagyobb a szükség – de hol tanulhat a felnőtt angolul, németül, spanyolul vagy éppen kínaiul? Alig fél éve indult Sepsiszentgyörgyön a Corepeta nyelviskola, fiatal vállalkozásként máris hatalmas, sőt, nem várt sikereket ért el: alapítója, Péter Zsuzsanna ugyanis eredetileg a felnőttek idegennyelv-oktatása szándékából alapította, aztán menet közben az elvárásoknak megfelelően változtatott. Kiderült ugyanis, hogy a románnyelv-órákat igényelik a legtöbben, felnőttek is, de főként a szülők gyermekeik számára.

Nyelviskola itthon

Péter Zsuzsanna Sepsiszentgyörgyről indult, Szegeden végezte az egyetemet – aztán ott ragadt. Friss diplomásként a magánszektorban kezdte pályafutását, előbb felvételi előkészítő tanfolyamokat szervezett (a matematikaórákat ő maga tartotta), majd a magyarországi felvételi rendszer átalakítását követően átnyergelt a felnőttoktatásba, ugyancsak matematikát oktatott távoktatásban. Ez az időszak is lezárult – és ekkor született meg benne a sepsiszentgyörgyi nyelviskola ötlete. Zsuzsa a tettek embere: elgondolását hamar kivitelezte, tavaly novemberben már meg is kezdte működését a Corepeta nyelviskola abban a Kós Károly utcai épületben, mely korábban a Karcsi konyhájának adott otthont.

– Nehéz volt betörni a szentgyörgyi nyelviskola-piacra? Egyáltalán: van verseny ezen a téren?

– Ha csak a felnőttoktatás ágát nézzük, talán nehezebb dolgunk lett volna, de e téren sem feltétlen vagyunk versenytársak a már meglévő iskolákkal, stúdiókkal. A felnőttoktatás águnk kifejezetten beszédcentrikus, a nyelvhasználatot tanítjuk, konkrét nyelvvizsgára nem készítünk. Mondhatjuk úgy, hogy „előképzünk” a nyelvvizsgára, hiszen nyelvtudás nélkül az nem fog menni. Viszont akinek nem a papírra van szüksége, az megtalálhatja nálunk a számításait.



Hatékonyan kicsiknek

– Felnőttek számára indult a nyelviskola – hogyan alakult ki a gyermekek oktatása?

– Pár ismerősöm azzal keresett meg, hogy fogunk-e román tanfolyamokat szervezni gyermekeknek? Gondoltam, próbáljuk ki elemistákkal, aminek az lett az eredménye, hogy induláskor egy hét alatt 70 beiratkozónk volt. Mivel legfeljebb 8 fős egy csoportunk, a kilencediket már nem tudtuk fogadni, inkább nyitottunk számára egy új csoportot, ami a következő héten már be is telt. Januárban megduplázódott a gyermekek száma, az évet előreláthatóan mintegy 180 beiratkozóval zárjuk. Őket nemcsak azért küldik a szülők, hogy jobb legyen az osztályzatuk, hanem azért, hogy a román nyelv használatának megtanulásával megkönnyítsék a dolgukat mind az iskolában, mind a későbbiekben. Aki iskolai korrepetálásra számít, annak inkább magántanárt javasolunk, mert nem ez tölti ki az óráinkat. Tudtommal a román gyermek­oktatás terén nincs verseny, holott az igény hatalmas. És ennek az igénynek az orvoslására tanár kell. Tanár felmenőkkel, tanári végzettséggel, 15 év iskolavezetési tapasztalattal kialakult egy elképzelésem, hogyan kell lezajlani egy jó tanórának, mit kell annak nyújtania, hogy hatékony legyen. Ezzel kelek és fekszem lassan 20 éve. A tanárokat is ez alapján választjuk ki. Hiszek az elképzelésemben, és úgy látom, nem vagyok vele egyedül. Nagyon örülök annak, hogy a tanáraink szeretnek nálunk dolgozni, örömmel jönnek és készülnek az órákra. Bízunk bennük és a munkájukban, és talán ez is inspirálja őket.



Intenzíven nagyobbaknak

– Nagyobb diákok számára is szervez tanfolyamot a Corepeta?

– Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a román érettségire való felkészülésben segítséget nyújtsunk a diákoknak. Nem szövegeket taníttatunk be, bár ez a leckéknél segítség, ám az iskolákban ezt a hátteret meg is kapják. Nálunk a hangsúly a fogalmazási készség fejlesztésén van, amit 30 fő mellett nem könnyű feladat megtenni az iskolai tanárnak. Meg kell tanulni románul is hozzányúlni egy témához, fontosak a szófordulatok, amiket ilyen esetben használnak. Hiába van ötletük, gondolatuk magyarul egy témához, azt keretbe kell foglalni a megfelelő szókinccsel. Ha pedig ötlet sincs, meg kell tanulni „gyártani”. Ez már nem nyelvi kérdés, de segítünk. Ha 20 témához hozzányúlunk, a 21. már adja magát. A rutin sokat segíthet. A nyári román intenzív tanfolyamnak ez is a célja a 9–11. osztályosoknál.



Szellemi befektetés

– Milyen nyelveket oktat az iskola?

– Ebben a tanévben gyermekeknek román és angol csoportok indultak el, a felnőttek számára angol, román, német és spanyol tanfolyamokat szervezünk. Szeretnénk sok nyelv felé nyitni szakképzett tanárokkal. A közeljövőben az olasz és a francia is a terveink közt van, illetve kínai nyelvoktatás is mind a két korosztálynak. Egy kisdiákunk szülőjének köszönhetően kapcsolatba léphettünk a Brassói Transilvania Egyetem Konfuciusz Intézetével, akik azt ígérték, eljönnének kínai anyanyelvű tanárukkal tanfolyamot tartani. Szívesen fogadjuk az egyéni megkereséseket, ötleteket, és próbáljuk megvalósítani azokat. Azonkívül igyekszünk rugalmasnak lenni mind az időbeosztás, mind a költségvetés terén. Egy elkezdett tanfolyam a nyelvtanulási folyamatnak egy része, ezzel a hétköznapi időbeosztás is átalakul. A nyelvtanulás időigényes, de nagyon szórakoztató időtöltés is lehet. Ezt igazolják azok a felnőtt diákjaink is, akik az első után a második tanfolyamra is beiratkoztak. Szeretnénk, ha a köztudatban benne lenne, hogy tanulni, nyelvet tanulni igen is hasznos, s a szellemi befektetésnek ez a formája is megtérül hosszabb távon.



Szívesen jönnek

– A több nyelv oktatásával való bővítés mellett milyen tervei vannak az iskolának?

– Vannak hosszú távú terveink, köztük olyan is, ami már pár éve érlelődik bennem, de Szegeden nem találtam meg a talaját, ahol elültethettem volna. Talán ez is hozzájárult a szentgyörgyi iskola életre hozásához, s vele együtt egy nemes feladatot is kaptunk a tervek mellé: a fiatalok terelgetését a nyelvtanulás terén. A felnőttekét is, persze, de ők már eleve önszántukból jönnek – különben a második-harmadik óra után a gyermekek is, hiszen önbizalmat kapnak, aminek igen nagy értéke van. Szeptembertől szeretnénk nyitni más települések irányába is. Ha a megfelelő tanárt megtaláljuk, aki rá is ér, lát fantáziát, fejlődési lehetőséget a velünk való együttműködésben, akkor tudunk csoportot indítani. Rövid távú tervünk pedig az, hogy nyáron angol és román táborokat szervezünk az 1–6. osztályosoknak, a 7–9., 9–11. osztályos diákoknak pedig kéthetes intenzív beszédfejlesztő tanfolyamokat román, angol és német nyelvből. Merni kell megszólalni az adott idegen nyelven. Eleinte nehéz, de ha egyre többször tesszük, egyre jobban fog menni. Nem kell minden megszólalásnál végigfuttatni a nyelvtant, rögzíteni kell a sémákat, s erre rengeteg remek gyakorlat van. A tanárok nagyon jó légkört tudnak teremteni az órákon, s ha a diák szívesen jön, nyert ügyünk van.