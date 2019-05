Lapunk érdeklődésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő elmondta: hétfőn megkapták az oktatási minisztérium rendeletét a felvételi időpontok módosításával, erről értesítették az érintett iskolákat, tegnap ellenben a szaktárca közölte, marad az eredeti felvételi naptár, és ezt is kiközölték az iskoláknak. A főtanfelügyelő úgy véli, a minisztérium kapkodásának oka, hogy még nincs jóváhagyott beiskolázási terv, hiszen azt a kormány áprilisban küldte vissza módosítva a szaktárcának, akkor, amikor már a megyék szintjén is a végleges számokkal kellett volna dolgozni. Drasztikusan csökkentették a kilencedikes helyeket, egyelőre nem tudni, hogy melyik megyében milyen oktatási formából veszik el ezeket, így Háromszéken is bizonytalan, hogy milyen osztályokat hirdetnek meg – közölte a főtanfelügyelő.

A beiskolázási terv elkészítésének folyamata az iskolákban kezdődik, amelyek javaslata alapján a tanfelügyelőségek már január-februárban összeállítják a megyei beiskolázási tervet, ezeket a minisztérium összesíti, és a kilencedik osztályok esetében oktatási típusokra lebontva országos sarokszámokat tüntet fel az általa összeállított és a kormány elé terjesztett beiskolázási tervben. Idén a beterjesztetthez képest 29 400 hellyel (1200 osztállyal) csökkentette a kormány a kínálatot a középiskolai oktatás IX. osztályaiban, ellenben ötezerrel növelte a szakiskolai helyeket és százhetvenöttel a katonai képzés helyeit. Az erre vonatkozó kormányhatározat április végén jelent meg, ráadásul több mint negyvenezer kilencedikes hellyel kevesebb (szám szerint 134 000) szerepel az országos kínálatban, mint ahány nyolcadikos diákot (175 463) a jelenlegi nyolcadikokban nyilvántartanak.

Marad tehát az eredeti felvételi naptár, miszerint mától péntekig tartanak az előzetes vizsgák a hivatásjellegű osztályokban. Háromszéken a megyei tanfelügyelőség által közzétett helyszíneken és időpontokban szervezik a szóban forgó előzetes vizsgákat. Ma a sepsiszentgyörgyi és a kézdivásárhelyi Református Kollégium teológiai osztályába iratkozók számára rendezik a felmérőket, mától péntekig a Plugor Sándor Művészeti Líceumban tartják a vizsgákat a színház, zene és képzőművészeti szakon, pénteken a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum katolikus osztályába felvételizők képességpróbáit szervezik, és szintén pénteken a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző, illetve a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium pedagógiai osztályába jelentkezőket vizsgáztatják.