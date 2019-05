Hétfő este a Rózsa vendéglőben tartott fórumon a jelenlévők arra szerettek volna válaszokat kapni az illetékesektől, hogy mi áll a megyei tanács, a gyermekjogvédelmi igazgatóság és a Sera Alapítvány között megkötött szerződésben. Azt szerették volna, ha erről – ígéretükhöz híven – maguk a szerződő felek számolnak be. De kíváncsiak voltak arra is, hogy a városi önkormányzat mikor hajlandó benyújtani a megyei tanácshoz azt a pályázatot, amely a meglévő tanépületek feljavítását segítené elő. És nem utolsósorban azt szerették volna megtudni, hogy a baróti tanácsosi testületnek változott-e az álláspontja a március 26-ai fórum óta a családi típusú házak felépítéséről, hajlandóak lennének-e visszavonni a terület átadását tartalmazó tanácshatározatot.

A kérdésekre válaszokat nem vagy csak részben kaphattak, hiszen a fórum szervezőinek a meghívására az érintett és illetékes személyek nem jelentek meg a hétfő esti beszélgetésen. Csupán Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke és Vass Mária, a megyei gyermekjogvédelmi igazgatóság vezetője jelezte, hogy objektív okok miatt nem lesz jelen a fórumon. Ilyenformán Benedek H. Erika, az est moderátora csak a két iskola igazgatóját, Bán Annamáriát és Derzsi-Ráduly Kázmért, valamint a két EMNP-s helyi tanácstagot, Dimény Lászlót és Pál Attilát köszönthette. A közel háromórás beszélgetés során elhangzott: nem légből kapott a petíciót, tüntetést és újabb lakossági fórumot kezdeményező szülők csoportjának azon állítása, amely szerint a baróti iskolák állapota jelenleg katasztrofális, sőt, némelyik épület életveszélyes.

Ezt az ülésen megjelent intézményvezetők is alátámasztották, akik kendőzetlenül bevallották: sem anyagi hátterük, sem emberük nincs arra, hogy az iskolaépületeiket megfelelően felújítsák vagy karbantartsák. Abból a kilencezer lejből, amit évente kapnak a helyi tanácstól, a tanulók versenyekre való szállítására és a pedagógusok ingázására futja csak. Sokkal nagyobb odafigyelésre és összefogásra lenne szükség – hangoztatták. Éppen ezért is várták volna el a beszélgetésre Lázár-Kiss Barna András polgármestert, Csíki László városmenedzsert, László Sándor főépítészt, valamint a teljes képviselő-testületet.

A vitatott szerződésről a fórumon többek között az hangzott el, hogy az okmányt a szülők kikérték, és abban az áll, hogy amennyiben a megyei önkormányzat és a gyermekjogvédelem felbontaná ezt a szerződést, akkor az addig elköltött összeg kétszeresét kellene visszafizetni a Sera Alapítványnak. Ez ellentétben áll Tamás Sándor azon kijelentésével, amely a március 26-i fórumon úgy hangzott el: a szerződés felbontásának az a következménye, hogy az egész projektnek a kétszeresét kellene visszafizetni. Kiderült az is, hogy szülők és a polgármesteri hivatal az első fórum óta folyamatosan levelezik egymással, a polgármester legutóbbi válaszában azt írja, hogy mivel egyik tanácstag sem kezdeményezte azon határozat visszavonását, amelyben a város két területet felajánlott a megyei önkormányzatnak, így ez a beruházás teljesen rendjén való. Barótnak pedig szüksége van azokra a munkahelyekre, amelyek a két családi ház felépítése után jönnek létre.

A polgármester azon állítását, miszerint a projektet továbbra is támogatja minden városatya, Dimény László EMNP-s tanácstag határozottan cáfolta. „Elmondtuk, hogy többé nem támogatunk efféle határozatokat, emellett javaslatot is tettünk, ebben Köpecbányát jelöltük meg, ahol áll egy olyan épület, amely most jó állapotban van, de pár év múlva már azt is ellopják, tehát oda kellene létesíteni ezt a két ingatlant” – fogalmazott. Ugyanakkor emlékeztette a jelenlévőket, hogy a határozat vissza­vonását egy kétharmados tanácsi döntéssel szemben az ellenzék részéről ők hárman nem tudják végigvinni, próbáltak ugyan már beszélni az RMDSZ-esekkel, de elutasító válaszokat kaptak.

Arra a szülői kérdésre, hogy az iskola vezetősége miként látja a megyei tanács azon pályázatát, amelyet az iskolák kisebb-nagyobb felújítására írt ki, illetve hogy a város hajlandó-e részt venni ebben, Bán Annamária és Derzsi-Ráduly Kázmér válaszolt. A Gaál Mózes Általános Iskola részéről Bán Annamária elmondta: ők már küldtek átiratot Lázár-Kiss Barna elöljárónak, és javaslatokat tettek, hogy melyik épületeiket lenne jó feljavítani. Eddig választ nem kaptak, tehát nem tudják, hogy valaki ezt véghezviszi-e. Ígéret van, a megpályázható összeg a megyei tanácsnál 150 ezer lejre növekedett, persze, ehhez a városnak is hozzá kellene járulna ugyanakkora összeggel – tette hozzá. „Számomra a legfontosabb a saját tanítványaim sorsa, ez legyen rendben. Tehát ha összefogunk azért, hogy a jelenlegi épületeinket tényleg lakhatóbbá tudjuk tenni, akkor esetleg utána be tudnánk fogadni ezeket az oltszemi gyermekeket is. Ha van egy jó környezetünk, jó pedagógusgárdánk, ezt is le lehetne menedzselni. Személy szerint úgy gondolom, hogy sem a polgármester, sem a tanácsosok nem tekintik az oktatást elsődleges szempontnak” – mondta.

Kisebb felháborodást keltett a jelenlévők körében az igazgatónőnek az a kijelentése, amely szerint ők már átküldték a hivatalnak az átiratot, de válasz nem érkezett rá. Torma Tünde szülő értetlenül hallgatta végig az egészet, hiszen elmondása szerint, amikor a polgármesternél jártak, hogy tájékoztassák a fórumról, és szó került a pályázatról, akkor Lázár-Kiss Barna azt mondta: sehonnan nem kapott papírt, hogy mire lehetne pályázni. Torma Tünde nyomatékosította: nem szabadna elszalasztani ezt a lehetőséget, hiszen a múltkor azt mondta Tamás Sándor megyeitanács-elnök, hogy pénz rengeteg van, csak le kell hívni. Ám akkor az is kiderült, hogy bizony Barót nem kért, nem kér pénzt.

Kollégájához hasonló véleményen volt Derzsi-Ráduly Kázmér, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum igazgatója is. Anyagi nehézségekkel küzdenek, a fejkvóta után kapott pénzből a fenntartásra is alig futja, ezért szükség volna az önkormányzat nyitottságára és támogatására. A problémákat mindig jelzik, csak ő évente két átiratot visz a hivatalhoz, hogy mit kellene megoldani, tehát nem igaz, hogy a hivatal nem kap tájékoztatást a problémákról, a teendőkről. „Az biztos, hogy az épületeinket ilyen állapotban nem lehet hagyni, meg kell teremteni a megfelelő feltételeket az oktatáshoz, tehát nem újat kellene építeni, hanem ami van, egyszer azt kellene rendbe tenni. Siralmas a költségvetés már abból a szempontból, hogy idén is csak azt a pénzt kaptuk, ami fejkvóta szerint jár, egyebet nem. Itt megemlítem, hogy a költségvetést az összes tanácsos megszavazta, tehát senki nem volt az ellen, hogy csak ennyit kapjon az iskola. Amit kapunk, abból nem tudunk semmit sem megvalósítani” – fejtette ki az igazgató.

A résztvevők végül abban maradtak, megpróbálják elérni a helyi önkormányzatnál, hogy a város rövid időn belül pályázzon az iskolák felújítására. Elhangzott továbbá: a kezdeti kommunikáció megrekedt a felek között, és így nagyon nehéz az előrelépés, sajnos, megszakadni látszik mindenféle kapcsolat a városvezetéssel. Hangsúlyozták: a fórumnak sem az volt a célja, hogy támadjanak egy vezetőt, polgármestert, tanácsost vagy politikai szervezetet, hanem hogy közösen próbáljanak tenni valamit Barót süllyedésének megállításáért – ám ezt csak közösen és egymás szemébe nézve, párbeszéddel lehet.

Albert Egon