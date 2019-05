. A „viccnek is rossz” szórólap fényképe szélsebesen terjedt a Facebookon, a legtöbben azt kifogásolták, hogy miképpen kerülhet egy állami tulajdonban lévő magyar vállalat kiadványának címoldalára egy olyan történelmi személyiség, „akinek móc szabadcsapatai ezrével gyilkolták le az Erdélyi-érchegység elszórt magyar falvainak polgári lakosságát”. A MÁV tegnap közölte, hogy visszavonja a kiadványt, egyúttal pedig elnézést kért „mindazoktól, akiket érzelmeikben sértett a szórólap borítóján látható fotó”. (Maszol.ro)

FÜTYÜL A FIGYELMEZTETÉSRE. A parlament által nemrég elfogadott igazságügyi törvények egyetlen cikkelye sem fordul szembe az EU alapelveivel – jelentette ki Liviu Dragnea, a képviselőház és az SZDP elnöke. Arra a figyelmeztető levélre reagált, amelyet Frans Timmermans küldött a romániai vezetőknek, és amelyben egyenesen kimondja, hogy az Európai Bizottság (EB) haladéktalanul megkezdi a jogállamisági eljárást Románia ellen, ha az életbe lépteti a büntetőjog módosításait. „Iohannisnak a gazdáival folytatott megbeszélésén az volt a legfőbb témája, hogy gyorsan kapjanak elő megint valamit Románia ellen, mert így segíthetik választási kampányában” – nyilatkozta Dragnea, és hasonlóan útszéli modorban támadta Frans Timmermans személyét is. (Agerpres)

HREBENCIUC ÉRDEKÉBEN. Visszavonta az ügyészségi fellebbezést a Romsilva-ügyben Gheorghe Stan, az igazságügyi visszaéléseket kivizsgáló ügyosztály vezetője (aki júniustól az SZDP javaslatára alkotmánybíró lesz), így a két legismertebb vádlott, Viorel Hrebenciuc és Ioan Adam megúszhatja az egyik legnagyobb hazai korrupciós pert egy enyhe büntetéssel. A két SZDP-s politikust 2018-ban kétévi letöltendő börtönre ítélték, mert (társaikkal együtt) 43 ezer hektárnyi erdőt szolgáltattak vissza illegálisan Bákó megyében. Hrebenciuc – aki az SZDP legbefolyásosabb alelnöke volt – bírái szerint a maximálisan kiszabható tízéves szabadságvesztést érdemelte volna, ám társainak feljelentése miatt felével, beismerő vallomása után pedig harmadával csökkentették a börtönbüntetését, amelynek előrehaladott kora miatt csak egyharmadát kell leülnie (ha nem kap még egyéb kedvezményeket is). Ugyanez a helyzet Ioan Adam volt képviselővel is, aki korábban visszaszolgáltatásokra szakosodott ügyvéd volt, és akire eredetileg hétévi szabadságvesztést akartak kiróni. Az ügynek több vádlottja is van – Hrebenciuc fia például kétévi felfüggesztett börtönt kapott, Tudor Chiuariu volt igazságügyi minisztert pedig felmentették, mások – köztük Ioan Adam felesége – ellen még folyik a per a legfelsőbb törvényszéken. Gheorghe Stan annyira sietett az ügyészségi fellebbezés visszavonásával, hogy az iratcsomó számát is eltévesztette, és ez nem is az első eset, amikor a román sajtóban speciális ügyosztályként emlegetett vádhatóság rövidre zár folyamatban levő ügyeket, például Alina Bica volt DIICOT-főügyész perében is elmulasztottak továbblépni. (Ziare.com)