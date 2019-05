Új dimenzióban a magyar–amerikai kapcsolatok

A találkozó lebonyolításának módja bizonyíték a két vezető közötti kölcsönös szimpátiára is – tette hozzá Szijjártó. Trump rendkívül ritka gesztusokkal fejezte ki egyetértését és szimpátiáját a magyar miniszterelnökkel. Mintegy 40 percen keresztül tartott az a szűk körű találkozó az Ovális Irodában, amelyre általában csak tíz-egynéhány percet szoktak szánni, és az is ritka, hogy az amerikai elnök egészen a Fehér Ház kijáratáig kísérje vendégét, mint most Orbán Viktort. Az elnök és a miniszterelnök felszabadult, őszinte hangulatú megbeszélést tudott tartani – mondta el Szijjártó Péter, aki maga is részt vett a találkozó szűk körű első részében, majd a magyar és az amerikai küldöttség plenáris tárgyalásán.

A miniszter arról is beszélt, hogy Trump kifejezetten sokat érdeklődött az európai folyamatokról. Más témák mellett Ukrajna is hangsúlyosan napirenden volt: egyetértés mutatkozott abban, hogy az új elnök személye új reményt jelenthet arra, hogy Magyarország és Ukrajna, de az egész Európai Unió és Ukrajna kapcsolatrendszerét új alapokra lehessen helyezni.

Szijjártó Péter elmondta: az amerikai elnök nagyrabecsülését váltották ki azok a gazdasági eredmények, amelyeket Magyarország az elmúlt években ért el. Két különböző dimenzióban, de hasonlóságot mutat a két gazdaság abban a tekintetben, hogy az Egyesült Államokban is most dolgoznak a legtöbben, és a rendszerváltás óta Magyarországon is még soha nem dolgoztak annyian, mint jelenleg. Ez azt mutatja, hogy mind az amerikai elnök, mind a magyar kormányfő sikeres gazdaságpolitikát tudott véghezvinni – értékelte a külügyminiszter. Hozzátette: Washingtonban a két vezető maga is megemlítette, hogy ezzel sok irigyet szerezhettek maguknak a nemzetközi politikában, amint az a nemzetközi sajtó támadásaiból is látszik. Ugyanakkor azt is mindketten megállapíthatták, hogy az amerikai közvélemény bízik Donald Trumpban, a magyar emberek pedig folyamatosan a támogatásukról biztosítják a kormányt és a miniszterelnököt.