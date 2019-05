Kedden Orbetello és Frascati között 235 kilométer megtétele várt a mezőnyre, amelynek élbolya a hajrához közeledve egy tömeges bukás következtében kettészakadt. A balesetben több favorit is bukott, így a 2017-es Giro győztese, a holland Tom Dumoulin is, aki vérző térddel bár, de folytatta a versenyt, viszont jelentős, több mint négyperces hátránnyal kerekezett a célba, ezzel pedig gyakorlatilag elvesztette esélyét a végső sikerre. Megúszta viszont a veszélyes helyzetet az összetettben élen álló és pozícióját a jó finissel meg is őrző szlovén Primoz Roglic. A rózsaszín trikó viselője hatodikként ért célba, két másodperccel lemaradva Carapaz mögött, a fő riválisokra azonban 16 másodpercet vert ezen a szakaszon.

A negyedik etapnak sztárvendége is volt a 80 éves Terence Hill személyében, aki Don Matteo jelmezében és kerékpárjával haladt át a célvonalon.

Eredmény: * 4. szakasz (Orbetello–Frascati, 235 km): 1. Richard Carapaz (ecuadori, Movistar) 5:58:17 óra, 2. Caleb Ewan (ausztrál, Lotto) azonos idővel, 3. Die­go Ulissi (olasz, UAE Team Emirates) azonos idővel  az összetett élcsoportja: 1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 16:19:20 óra, 2. Simon Yates (brit, Mitchelton-Scott) 35 másodperc hátrány, 3. Vincenzo Nibali (olasz, Bahrain-Merida) 39 mp hátrány.



Navarro többszörös csonttörés miatt kiszállt

Többszörös csonttörés miatt feladta a Giro d’Italia országúti kerékpáros körversenyt a spanyol Daniel Navarro. A 2014-es Vuelta a Españán szakaszgyőztes bringás kedden, a Giro negyedik szakaszán keveredett tömegbukásba, melynek következtében három bordája mellett a kulcscsontja is eltört. A Katyusa istálló 35 éves versenyzőjénél légmell alakult ki, jelenleg egy római kórház intenzív osztályán kezelik. A 2013-as Tour de France-on kilencedik Navarro mellett a balesetben megsérült az osztrák Marco Haller, a svájci Reto Hollenstein és az orosz Vjacseszlav Kuznyecov is, ők azonban várhatóan folytatni tudják az olasz körversenyt.